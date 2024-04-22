Стало известно, сколько зарабатывают мобилизованные в 2024 году

Украинский оператор БпЛА. Иллюстративное фото: Генштаб

В Украине идет военное положение и общая мобилизация военнообязанных в ряды войска. В то же время в 2024 году заработная плата мобилизованных украинских военнослужащих зависит от нескольких факторов.

Сколько зарабатывают мобилизованные рассказали Новини PRO.

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Так, денежное обеспечение военнослужащих состоит из основной и дополнительной частей:

основная — должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет;

дополнительная — надбавки за особенности прохождения службы, режим секретности, научные или спортивные звания.

Украинские военные. Фото: Генштаб

А сам размер заработной платы защитников зависит от должности, военного звания, продолжительности, интенсивности и условий военной службы и квалификации.

Украинские военные. Фото: Генштаб

Как отмечает издание, в 2024 году минимальная заработная плата солдата составляет 20 130 гривен.

Однако бойцы ВСУ еще имеют право на доплаты в следующих случаях:

30 тыс. гривен при осуществлении боевых задач в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России;

50 тыс. гривен при выполнении боевых задач в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;

100 тыс. гривен при нахождении в зоне активных боевых действий или прохождении лечения или реабилитации в результате полученной контузии, травмы или увечья.

Украинский военный. Фото: Генштаб

Кроме того, надбавка предусмотрена для военных, попавших в российский плен.

Поэтому размер денежного вознаграждения для военных рассчитывается индивидуально.

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