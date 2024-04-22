Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Стало известно, сколько зарабатывают мобилизованные в 2024 году arrow

Стало известно, сколько зарабатывают мобилизованные в 2024 году

22 апреля 2024 20:11
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Стало известно, сколько зарабатывают мобилизованные в 2024 году
Украинский оператор БпЛА. Иллюстративное фото: Генштаб
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине идет военное положение и общая мобилизация военнообязанных в ряды войска. В то же время в 2024 году заработная плата мобилизованных украинских военнослужащих зависит от нескольких факторов.

Сколько зарабатывают мобилизованные рассказали Новини PRO.

Читайте также:

Размер зарплаты мобилизованных

Так, денежное обеспечение военнослужащих состоит из основной и дополнительной частей:

  • основная — должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет;
  • дополнительная — надбавки за особенности прохождения службы, режим секретности, научные или спортивные звания.
военный ВСУ
Украинские военные. Фото: Генштаб

А сам размер заработной платы защитников зависит от должности, военного звания, продолжительности, интенсивности и условий военной службы и квалификации.

Военные на фронте с боеприпасами
Украинские военные. Фото: Генштаб

Как отмечает издание, в 2024 году минимальная заработная плата солдата составляет 20 130 гривен.

Однако бойцы ВСУ еще имеют право на доплаты в следующих случаях:

  • 30 тыс. гривен при осуществлении боевых задач в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России;
  • 50 тыс. гривен при выполнении боевых задач в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;
  • 100 тыс. гривен при нахождении в зоне активных боевых действий или прохождении лечения или реабилитации в результате полученной контузии, травмы или увечья.
военный ВСУ на фронте
Украинский военный. Фото: Генштаб

Кроме того, надбавка предусмотрена для военных, попавших в российский плен.

Поэтому размер денежного вознаграждения для военных рассчитывается индивидуально.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский ответил, почему в стране снизили призывной возраст с 27 до 25 лет. По его словам, армии нужны бойцы в хорошей физической форме, которые разбираются в технологиях.

Также мы писали, что в Украине есть случаи, когда повестки присылают уже умершим гражданам. Почему это происходит, пояснила пресс-служба Киевского городского ТЦК и СП.

зарплаты
ВСУ
военные
мобилизация
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

Розклад ефірів

Всі ефіри