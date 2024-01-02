Стало известно, с какими болезнями принимают на службу в армию
В Украине идет военное положение и общая мобилизация военнообязанных. Наличие проблем со здоровьем у призывников позволяют не проходить военную службу, однако речь идет только об отдельных болезнях.
Новини.LIVE подготовили перечень диагнозов, которые не являются причиной для избежание мобилизации.
Какие болезни не дают право на избежание военной службы
Так, недавно Минобороны Украины расширило перечень болезней, с которыми теперь могут мобилизовать, среди них:
- вылеченный туберкулез;
- вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций;
- бессимптомный ВИЧ;
- болезни крови и кроветворных органов, не прогрессирующие или прогрессирующие медленно, с незначительными нарушениями функций и жидкими обострениями анемии, нарушения свертывания крови, пурпура, геморрагические состояния (которые сопровождаются повышенной кровоточивостью), а также другие заболевания этой природы, включающие нарушения иммунного механизма;
- болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;
- кратковременные легкие проявления психических расстройств;
- невротические расстройства, связанные со стрессом, и соматоморфные расстройства из-за умеренно выраженных, кратковременных проявлений, сопровождающихся состоянием астении (чрезмерная утомляемость, слабость, изменения настроения);
- медленно развивающиеся болезни центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;
- эпизодические и пароксизмальные расстройства (проблемы с центральной нервной системой, сопровождающиеся кратковременной потерей сознания), кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем.
Напомним, что основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика, рассказал, как быстро мобилизованный проходит ВВК.
Также мы писали, что в Луцке мужчина отказался от повестки, поскольку болел туберкулезом. Согласно приговору Луцкого горрайонного суда Волынской области, он получил три года лишения свободы.
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