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Стало известно, с какими болезнями принимают на службу в армию

2 января 2024 17:34
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Стало известно, с какими болезнями принимают на службу в армию
Прохождение ВВК. Фото: РБК-Украина
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине идет военное положение и общая мобилизация военнообязанных. Наличие проблем со здоровьем у призывников позволяют не проходить военную службу, однако речь идет только об отдельных болезнях.

Новини.LIVE подготовили перечень диагнозов, которые не являются причиной для избежание мобилизации.

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Так, недавно Минобороны Украины расширило перечень болезней, с которыми теперь могут мобилизовать, среди них:

  • вылеченный туберкулез;
  • вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций;
  • бессимптомный ВИЧ;
  • болезни крови и кроветворных органов, не прогрессирующие или прогрессирующие медленно, с незначительными нарушениями функций и жидкими обострениями анемии, нарушения свертывания крови, пурпура, геморрагические состояния (которые сопровождаются повышенной кровоточивостью), а также другие заболевания этой природы, включающие нарушения иммунного механизма;
  • болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;
  • кратковременные легкие проявления психических расстройств;
  • невротические расстройства, связанные со стрессом, и соматоморфные расстройства из-за умеренно выраженных, кратковременных проявлений, сопровождающихся состоянием астении (чрезмерная утомляемость, слабость, изменения настроения);
  • медленно развивающиеся болезни центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;
  • эпизодические и пароксизмальные расстройства (проблемы с центральной нервной системой, сопровождающиеся кратковременной потерей сознания), кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем.

Напомним, что основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика, рассказал, как быстро мобилизованный проходит ВВК.

Также мы писали, что в Луцке мужчина отказался от повестки, поскольку болел туберкулезом. Согласно приговору Луцкого горрайонного суда Волынской области, он получил три года лишения свободы.

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