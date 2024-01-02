Стало відомо, з якими хворобами беруть на службу в армію
В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація військовозобов'язаних. Наявність проблем зі здоров'ям у призовників дають можливість не проходити військову службу, проте йдеться лише про окремі хвороби.
Новини.LIVE підготували перелік діагнозів, які не є причиною для уникнення мобілізації.
Які хвороби не дають право на уникнення військової служби
Так, нещодавно Міноборони України розширило перелік хвороб, з якими відтепер можуть мобілізувати, серед них:
- вилікуваний туберкульоз;
- вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій;
- безсимптомний ВІЛ;
- хвороби крові та кровотворних органів, що не прогресують або прогресують повільно, з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями анемії, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани (які супроводжуються підвищеною кровоточивістю), а також інші захворювання цієї природи, що включають порушення імунного механізму;
- хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;
- короткочасні легкі прояви психічних розладів;
- невротичні розлади, пов'язані зі стресом, і соматоморфні розлади за помірно виражених, короткочасних проявів, що супроводжуються станом астенії (надмірна стомлюваність, слабкість, зміни настрою);
- хвороби центральної нервової системи, що повільно розвиваються з незначними порушеннями функцій;
- епізодичні та пароксизмальні розлади (проблеми з центральною нервовою системою, що супроводжуються короткочасною втратою свідомості), окрім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів і систем.
Нагадаємо, що засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика розповів, як швидко мобілізований проходить ВЛК.
Також ми писали, що у Луцьку чоловік відмовився від повістки, оскільки хворів на туберкульоз. Згідно з вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області, він отримав три роки позбавлення волі.
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