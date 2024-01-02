Стало відомо, з якими хворобами беруть на службу в армію

Проходження ВЛК. Фото: РБК-Україна

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація військовозобов'язаних. Наявність проблем зі здоров'ям у призовників дають можливість не проходити військову службу, проте йдеться лише про окремі хвороби.

Новини.LIVE підготували перелік діагнозів, які не є причиною для уникнення мобілізації.

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Так, нещодавно Міноборони України розширило перелік хвороб, з якими відтепер можуть мобілізувати, серед них:

вилікуваний туберкульоз;

вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій;

безсимптомний ВІЛ;

хвороби крові та кровотворних органів, що не прогресують або прогресують повільно, з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями анемії, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани (які супроводжуються підвищеною кровоточивістю), а також інші захворювання цієї природи, що включають порушення імунного механізму;

хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

короткочасні легкі прояви психічних розладів;

невротичні розлади, пов'язані зі стресом, і соматоморфні розлади за помірно виражених, короткочасних проявів, що супроводжуються станом астенії (надмірна стомлюваність, слабкість, зміни настрою);

хвороби центральної нервової системи, що повільно розвиваються з незначними порушеннями функцій;

епізодичні та пароксизмальні розлади (проблеми з центральною нервовою системою, що супроводжуються короткочасною втратою свідомості), окрім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів і систем.

Нагадаємо, що засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика розповів, як швидко мобілізований проходить ВЛК.

Також ми писали, що у Луцьку чоловік відмовився від повістки, оскільки хворів на туберкульоз. Згідно з вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області, він отримав три роки позбавлення волі.