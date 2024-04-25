Стало известно, за что судили военных в Украине в 2023 году — статистика Верховного Суда

Украинские военные. Иллюстративное фото: Telegram/Zelenskiy

В Украине идет военное положение и общая мобилизация в ряды войска. В то же время на военнослужащих в течение 2023 года было возбуждено немало уголовных дел.

Статистику рассмотрения судами таких производств обнародовал Верховный Суд.

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В течение 2023 года в Украине было осуждено 5339 военнослужащих, что по сравнению с позапрошлым годом больше почти на 150%. К примеру, "служебные ограничения военнослужащих" в прошлом году получили 508 военнослужащих — количество наказаний этого вида возросло в четыре раза.

Кроме того, наказания в виде содержания в дисциплинарном батальоне были назначены 676 военнослужащим. Это свидетельствует об увеличении количества почти в шесть раз.

В 2022 году было осуждено 2138 военнослужащих, "ограничения" назначили 127 лицам, а в дисциплинарные батальоны отправили 115 военных.

Осужденные по военным уголовным правонарушениям

За совершение именно военных уголовных правонарушений было осуждено 2585 военнослужащих (в 2022 году было 1490), что больше на 73,5%.

Самовольное оставление воинской части — 1577 человек (в 2022 году было 1036);

неповиновение — 689 (в 2022 году было 155);

дезертирство — 113 (в 2022 году было 154);

потеря военного имущества — 37 (в 2022 году было 14);

нарушение правил обращения с оружием — 35 (в 2022 году было 23);

уклонение от военной службы путем самоувечья — 32 (в 2022 году было 19);

угроза или насилие в отношении начальника — 30 (в 2022 году было 31);

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности— 18 (в 2022 году было также 18);

небрежное отношение к военной службе — 13 (в 2022 году было пять);

превышение военной власти или служебных полномочий — 12 (в 2022 году было три);

нарушение правил вождения и эксплуатации машин — 10 (в 2022 году было ноль);

самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием — семь (в 2022 году было шесть);

похищение, присвоение оружия, боевых припасов — пять (в 2022 году было 16);

насилие над населением в районных военных действиях — три (в 2022 году было ноль);

сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей — три (в 2022 году было два);

оскорбление чести и достоинства военнослужащего — один (в 2022 году было два).

Напомним, суд признал виновным в уклонении от призыва жителя Полтавской области. Мужчина, которому вынесли обвинительный приговор, содержит семь несовершеннолетних детей.

Также украинские военнослужащие считают, что ответственность нарушителей военного учета должна быть более жестокой. Бойцы утверждают, что штрафы никого не испугают.