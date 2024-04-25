Стало відомо, за що судили військових в Україні у 2023 році — статистика Верховного Суду

Українські військові. Ілюстративне фото: Telegram/Zelenskiy

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація до лав війська. Водночас на військовослужбовців протягом 2023 року було відкрито чимало кримінальних справ.

Статистику розгляду судами таких проваджень оприлюднив Верховний Суд.

Читайте також:

Судові справи щодо військових в Україні

Протягом 2023 року в Україні було засуджено 5339 військовослужбовців, що у порівнянні з позаминулим роком більше на майже 150%. Наприклад, "службові обмеження військовослужбовців" минулого року отримали 508 військовослужбовців — кількість покарань цього виду зросла у чотири рази.

Крім того, покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні були призначені 676 військовослужбовцям. Це свідчить про збільшення кількості майже у шість разів.

У 2022 році загалом було засуджено 2138 військовослужбовців, "обмеження" призначили 127 особам, а в дисциплінарні батальйони відправили 115 військових.

Засуджені за військовими кримінальними правопорушеннями

Тогоріч за вчинення саме військових кримінальних правопорушень було засуджено 2585 військовослужбовців (у 2022 році було 1490), що більше на 73,5%.

Самовільне залишення військової частини — 1577 осіб (у 2022 році було 1036);

непокора — 689 (у 2022 році було 155);

дезертирство — 113 (у 2022 році було 154);

втрата військового майна — 37 (у 2022 році було 14);

порушення правил поводження зі зброєю — 35 (у 2022 році було 23);

ухилення від військової служби шляхом самокалічення — 32 (у 2022 році було 19);

погроза або насильство щодо начальника — 30 (у 2022 році було 31);

порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості — 18 (у 2022 році було так само 18);

недбале ставлення до військової служби — 13 (у 2022 році було п'ять);

перевищення військовою влади чи службових повноважень — 12 (у 2022 році було три);

порушення правил водіння та експлуатації машин — 10 (у 2022 році було нуль);

самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю — сім (у 2022 році було шість);

викрадення, привласнення зброї, бойових припасів — п'ять (у 2022 році було 16);

насильство над населенням у районні воєнних дій — три (у 2022 році було нуль);

опір начальникові або примушування його до порушення службових обов’язків — три (у 2022 році було два);

образа честі і гідності військовослужбовця — один (у 2022 році було два).

Нагадаємо, суд визнав винним в ухиленні від призову мешканця Полтавської області. Чоловік, якому винесли обвинувальний вирок, має на утриманні сімох неповнолітніх дітей.

Також українські військовослужбовці вважають, що відповідальність для порушників військового обліку має бути більш жорстокою. Бійці стверджують, що штрафи нікого не налякають.