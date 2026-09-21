Как решить проблему с СОЧ - военный предложил решение

Военнослужащий ВСУ. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине вчера 20 сентября официально завершился уже четвертый период упрощенного возвращение военных, которые самовольно оставили военные части (совершили СОЧ). При этом военный Игорь Луценко считает, что подход в вопросе нужно менять, поскольку государство борется с последствиями СОЧ, а не с причинами этих случаев.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его Facebook.

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Что нужно менять в подходе к СОЧ

Луценко отметил, что упрощенные механизмы возвращения действовали были с 1 января, 1 марта и 30 августа. После того, как периоды завершились, возврат оставался возможным, но уже без льготного режима.

Как утверждает военный, количество случаев СОЧ может достигать 400 тысяч, если не больше. Он подчеркнул, что правоохранительная и судебная системы просто физически не смогут рассмотреть такое количество дел, поэтому выходом из ситуации он видит декриминализацию.

"Грех так шутить, но пошучу: на самом деле стоило бы просто декриминализировать СОЧ, просто ввести за него какой-то штраф, и таким образом это упростило бы жизнь многим. Потому что все эти угрожающие уголовные статьи не работают даже на один процент", — заявил Луценко.

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Он отметил, что одной из главных причин СОЧ являются проблемы, которые возникают еще на этапе учебных центров. В частности, часть мобилизованных психологически не готова к военной службе, в связи с чем военный считает, что для новоприбывших нужно ввести постепенную адаптацию.

Вторым фактором он назвал конфликты, которые возникают между военным и командованием. Эту проблему он считает, что можно с помощью упрощения переводов между подразделениями.

"Нынешняя система переводов – это все еще медленный ад. Даже когда оба командира согласны, система может месяцами блокировать переход", — говорит Луценко.

И в последней третьей причиной военный назвал размер боевых выплат. По его словам, денежное довольствие фактически не выросло в соответствии с инфляцией, а этот вопрос особенно ощутим для тех защитников, которые должны содержать семьи.

Резюмируя Луценко обратил внимание на проект бюджеты Украины на 2027 год, где расходы по этому направлению планируют увеличить больше чем на 20%. Военный сказал, что надеется, что в конце-концов это приведет к повышению выплат украинским защитникам.

Пост Луценко. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в Минобороны Украины пояснили, что утверждение о том, что военнослужащий не может самовольно покинуть часть до принесения военной присяги, является юридически неверным. Определяющим является момент начала военной службы, а не дата принесения присяги.

Также мы писали, когда военным, которые самовольно покинули части, но вскоре вернулись — вернут выплаты.