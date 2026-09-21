Як вирішити проблему з СОЧ — військовий запропонував рішення

Військовослужбовець ЗСУ. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні вчора, 20 вересня, офіційно завершився вже четвертий період спрощеного повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини (вчинили СЗЧ). При цьому військовий Ігор Луценко вважає, що підхід до цього питання потрібно змінювати, оскільки держава бореться з наслідками самовільного залишення частини, а не з причинами цих випадків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його Facebook.

Реклама

Що потрібно змінювати в підході до самовільного залишення військової частини

Луценко зазначив, що спрощені механізми повернення діяли з 1 січня, 1 березня та 30 серпня. Після завершення цих періодів повернення залишалося можливим, але вже без пільгового режиму.

Як стверджує військовий, кількість випадків СЗЧ може сягати 400 тисяч, якщо не більше. Він підкреслив, що правоохоронна та судова системи просто фізично не зможуть розглянути таку кількість справ, тому виходом із ситуації він бачить декриміналізацію.

"Гріх так жартувати, але пожартую: насправді варто було б просто декриміналізувати СЗЧ, просто встановити за це якийсь штраф, і таким чином це спростило б життя багатьом. Адже всі ці загрозливі кримінальні статті не працюють навіть на один відсоток", — заявив Луценко.

Читайте також:

Він зазначив, що однією з головних причин СЗЧ є проблеми, які виникають ще на етапі навчальних центрів. Зокрема, частина мобілізованих психологічно не готова до військової служби, у зв’язку з чим військовий вважає, що для новоприбулих потрібно запровадити поступову адаптацію.

Другим чинником він назвав конфлікти, що виникають між військовими та командуванням. Цю проблему, на його думку, можна вирішити за допомогою спрощення переведень між підрозділами.

"Нинішня система переведень — це все ще повільне пекло. Навіть коли обидва командири згодні, система може місяцями блокувати перехід", — каже Луценко.

І нарешті, третьою причиною військовий назвав розмір бойових виплат. За його словами, грошове забезпечення фактично не зросло відповідно до інфляції, а це питання особливо гостро стоїть перед тими захисниками, які мають утримувати сім’ї.

Підсумовуючи, Луценко звернув увагу на проєкт бюджету України на 2027 рік, де видатки за цим напрямком планують збільшити більш ніж на 20%. Військовий висловив сподівання, що зрештою це призведе до підвищення виплат українським захисникам.

Допис Луценка. Фото: скріншот

Як повідомляли Новини.LIVE, у Міноборони України пояснили, що твердження про те, що військовослужбовець не може самовільно покинути частину до складання військової присяги, є юридично невірним. Вирішальним є момент початку військової служби, а не дата складання присяги.

Також ми писали, що військовим, які самовільно залишили частини, але незабаром повернулися, повернуть виплати.