В Минобороны разъяснили, возможен ли призыв в СЗЧ до принесения присяги

Украинские военнослужащие. Иллюстративное фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

В Министерстве обороны Украины пояснили, что утверждение о том, что военнослужащий не может самовольно покинуть часть до принесения военной присяги, является юридически неверным. Ведь определяющим является момент начала военной службы, а не дата принесения присяги.

Об этом сообщило Минобороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Можно ли получить статус СЗЧ до принесения присяги

Министерство обороны Украины сообщило в сообщении, что для мобилизованного началом военной службы считается день отправки из территориального центра комплектования и социальной поддержки в воинскую часть.

В свою очередь, для военнослужащего, проходящего службу по контракту, служба начинается со дня зачисления в списки личного состава.

То есть мобилизованный, которого уже направили в учебный центр для прохождения военной подготовки, имеет статус военнослужащего даже до принесения военной присяги.

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В Минобороны подчеркнули, что несовершённая военная присяга сама по себе не освобождает от ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы. Ответственность за такие действия предусмотрена статьёй 407 Уголовного кодекса Украины. Отдельно статья 408 УК Украины устанавливает ответственность за дезертирство.

Новини.LIVE писали, что кандидат юридических наук Евгений Филипец объяснил, какие ошибки допускают военнослужащие при самовольном оставлении части. Он также рассказал, почему отсутствие открытого уголовного производства не означает полной безопасности, а также объяснил, как законным путем добиться прохождения медицинского осмотра через прокурора.

Новини.LIVE сообщали о том, можно ли после самовольного оставления части подать несколько рапортов одновременно. Минобороны сообщило, что военнослужащие ВСУ, НГУ и ДССТ, совершившие самовольное оставление части до 12 июня 2026 года, имеют возможность до 20 сентября подать рапорт и вернуться на службу по упрощенной процедуре.