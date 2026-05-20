Статус отца-одиночки: для отсрочки нужно полгода собирать доказательства

Отец-одиночка имеет право на отсрочку от мобилизации. Но, если жена, родив ребенка, хочет отказаться от него в пользу мужа еще в роддоме, статус отца-одиночки и отсрочку от не получит сразу. В течение полугода, пока женщину будут лишать родительских прав, этот человек должен собрать доказательства, что именно он, а не его жена, осуществляет уход за младенцем.

Отсрочка от мобилизации

Отсрочка от мобилизации является неотъемлемым правом каждого военнообязанного гражданина Украины. Но для этого нужно иметь соответствующую, определенную в законодательстве, причину.

Среди других причин часть касается семейного положения гражданина. В частности, право на отсрочку имеет человек, который определен как отец-одиночка, то есть самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, можно ли получить отсрочку, если после рождения ребенка мать от него откажется еще в род доме. Предоставит ли ТЦК отсрочку отцу ребенка, как отцу-одиночке.

Доказательства для отца-одиночки

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, объяснил, что мать не может отказаться от ребенка в пользу отца. Такого права у нее согласно законодательству нет.

Но ее, подчеркнул Айвазян, могут лишить родительских прав из-за такого фактического отказа. Это происходит через полгода после начала процесса лишения.

Юрист отметил, что должен сделать в этой ситуации отец ребенка: "В течение этих шести месяцев отцу необходимо собирать доказательства того, что именно он фактически обеспечивает ребенку уход, проживание, питание, лечение, медицинское наблюдение и повседневное содержание, а мать в этот период не участвует в жизни ребенка. К таким доказательствам могут относиться медицинские документы ребенка, декларация с педиатром, выписки, рецепты, чеки на детское питание, лекарства, одежду, средства ухода, документы о месте проживания ребенка с отцом, объяснения свидетелей, переписка с матерью или доказательства отсутствия ее участия, а также документы службы по делам детей".

Военнообязанный гражданин, который самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка, имеет право на получение отсрочки от мобилизации. Но справка из ЦПАУ в таком случае ему не поможет, нужен другой документ.

Отсрочка для отца-одиночки заканчивается в день 18-летия ребенка. На продление отсрочки от мобилизации не может повлиять обучение ребенка в вузе, даже на контрактной форме, которую финансирует отец.