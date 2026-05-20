Статус батька-одинака: для відстрочки потрібно пів року збирати докази

Батько-одинак має право на відстрочку від мобілізації. Але, якщо дружина, народивши дитину, хоче відмовитися від неї на користь чоловіка ще у пологовому, статус батька-одинака та відстрочку від не отримає відразу. Протягом пів року, поки жінку позбавлятимуть батьківських прав, цей чоловік має зібрати докази, що саме він, а не його дружина, здійснює догляд за немовлям.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка від мобілізації

Відстрочка від мобілізації є невід’ємним правом кожного військовозобов’язаного громадянина України. Але для цього потрібно мати відповідну, визначену у законодавстві, причину.

Серед інших причин частина стосується сімейного стану громадянина. Зокрема, право на відстрочку має чоловік, який визначений як батько-одинак, тобто самостійно виховує неповнолітню дитину.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можна отримати відстрочку, якщо після народження дитини мати від неї відмовиться ще у пологовому будинку. Чи надасть ТЦК відстрочку батьку дитини, як батьку-одинаку.

Докази для батька-одинака

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що мати не може відмовитися від дитини на користь батька. Такого права у неї згідно із законодавством немає.

Але її, підкреслив Айвазян, можуть позбавити батьківських прав через таку фактичну відмову. Це відбувається через пів року після початку процесу позбавлення.

Юрист наголосив на тому, що має зробити у цій ситуації батько дитини: "Протягом цих шести місяців батькові необхідно збирати докази того, що саме він фактично забезпечує дитині догляд, проживання, харчування, лікування, медичне спостереження та повсякденне утримання, а мати у цей період не бере участі у житті дитини. До таких доказів можуть належати медичні документи дитини, декларація з педіатром, виписки, рецепти, чеки на дитяче харчування, ліки, одяг, засоби догляду, документи про місце проживання дитини з батьком, пояснення свідків, листування з матір’ю або докази відсутності її участі, а також документи служби у справах дітей".

Військовозобов’язаний громадянин, який самостійно виховує неповнолітню дитину, має право на отримання відстрочки від мобілізації. Але довідка із ЦНАПу у такому випадку йому не допоможе, потрібен інший документ.

Відстрочка для батька-одинака закінчується у день 18-річчя дитини. На продовження відстрочки від мобілізації не може вплинути навчання дитини у виші, навіть на контрактній формі, яку фінансує батько.