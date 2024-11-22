У Резерв+ статус в розыске — что делать и как отменить

Статус "в розыске" в "Резерв+". Фото: Ярослав Станчак

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Все военнообязанные граждане обязаны состоять на военном учете, а те, кто игнорирует такие требования, могут быть привлечены к ответственности. Кроме того, ТЦК наделено правом подать таких лиц в розыск. Однако как действовать, когда полиция начинает розыскные действия в отношении граждан, не получавших повесток, а у Резерв+ появляется статус "в розыске"?

Как отменить статус "в розыске" и доказать свою правоту, рассказала адвокат Тамила Алексик в интервью ТСН.

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Правозащитница объясняет: если вы не получали повестки и не уклонялись от мобилизации, можно обратиться к следователю, инициировавшему розыск, с ходатайством об отмене постановления и прекращении розыска.

В случае доказательства, что повестка не была вручена или что неявка в ТЦК и СП имела уважительные причины, административное дело может быть закрыто.

Впрочем, по словам Тамилы Алексик, эта ситуация имеет определенные риски. Явка к следователю может сопровождаться личным вручением подозрения и, в некоторых случаях, даже применением меры пресечения.

"Поэтому я рекомендую официально истребовать постановление об объявлении в розыск и отменить его в судебном порядке. То есть предоставить в суд жалобу на постановление об объявлении в розыск и необходимые подтверждающие документы, что лицо не получало повесток, не скрывалось, а находилось на стационарном лечении или же была в командировке, то есть имела уважительную причину неявки", — объяснила адвокат.

Если в суде сочтут, что предоставленных документов будет достаточно, то постановление о розыске суд все же отменит.

Напомним, в приложение "Резерв+" добавили новую функцию по отсрочкам для многодетных родителей.

Также заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко объяснила, что делать, если при генерации отсрочки в Резерв+ возникает ошибка.