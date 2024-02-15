Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Стефанчук ответил, что происходит с новым законопроектом о мобилизации arrow

Стефанчук ответил, что происходит с новым законопроектом о мобилизации

15 февраля 2024 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Стефанчук ответил, что происходит с новым законопроектом о мобилизации
Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что вокруг законопроекта о мобилизации продолжается "большая дискуссия". По его словам, второе чтение состоится не раньше 21 февраля.

Об этом Руслан Стефанчук рассказал в интервью телеканалу "Рада", что транслировали в эфире единого телемарафона в среду, 14 февраля.

Читайте также:

Стефанчук о дискуссиях вокруг законопроекта о мобилизации

"У Верховной Рады есть 14 дней между первым и вторым чтением, чтобы народные депутаты могли внести свои поправки. Сейчас ведется большая дискуссия… дальше он дорабатывается в комитете, как только комитет будет готов (законопроект вынесут на второе чтение. — Ред.)", — объяснил спикер.

По словам Стефанчука, таким образом, второе чтение не может состояться позже 21 февраля.

"Но все равно это будет не раньше 21 февраля, потому что это последний день, когда можно подавать поправки к этому законопроекту. Учитывая то, как раскидистый коридор этих поправок, я думаю, что некоторое время понадобится и комитету на учет или не учет этих поправок", — добавил чиновник.

Законопроект о мобилизации

Напомним, что Кабмин внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации во вторник, 30 января. В Минобороны опубликовали основные положения обновленной версии закона о мобилизации.

Также мы сообщали, что Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации в среду, 7 февраля. Документ поддержали 243 нардепа.

Добавим, что внесенные изменения в закон о мобилизации критикуют со всех сторон, ведь некоторые пункты противоречат Конституции Украины. Новини.LIVE разбирались, что не так с новым законопроектом.

Верховная Рада
Руслан Стефанчук
закон
мобилизация
законопроект
война в Украине
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме