Стефанчук ответил, что происходит с новым законопроектом о мобилизации

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Фото: УНИАН

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что вокруг законопроекта о мобилизации продолжается "большая дискуссия". По его словам, второе чтение состоится не раньше 21 февраля.

Об этом Руслан Стефанчук рассказал в интервью телеканалу "Рада", что транслировали в эфире единого телемарафона в среду, 14 февраля.

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Стефанчук о дискуссиях вокруг законопроекта о мобилизации

"У Верховной Рады есть 14 дней между первым и вторым чтением, чтобы народные депутаты могли внести свои поправки. Сейчас ведется большая дискуссия… дальше он дорабатывается в комитете, как только комитет будет готов (законопроект вынесут на второе чтение. — Ред.)", — объяснил спикер.

По словам Стефанчука, таким образом, второе чтение не может состояться позже 21 февраля.

"Но все равно это будет не раньше 21 февраля, потому что это последний день, когда можно подавать поправки к этому законопроекту. Учитывая то, как раскидистый коридор этих поправок, я думаю, что некоторое время понадобится и комитету на учет или не учет этих поправок", — добавил чиновник.

Законопроект о мобилизации

Напомним, что Кабмин внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации во вторник, 30 января. В Минобороны опубликовали основные положения обновленной версии закона о мобилизации.

Также мы сообщали, что Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации в среду, 7 февраля. Документ поддержали 243 нардепа.

Добавим, что внесенные изменения в закон о мобилизации критикуют со всех сторон, ведь некоторые пункты противоречат Конституции Украины. Новини.LIVE разбирались, что не так с новым законопроектом.