Бронирование от мобилизации до конца войны - когда бронь действует бессрочно

На заседании органа местного самоуправления. Фото: Дрогобычский городской совет

Бессрочное, до конца мобилизации, бронирование от призыва, предоставляется работникам органов государственной власти и местного самоуправления. Есть еще несколько категорий военнообязанных, которых не мобилизуют в ВСУ.

Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Бронирование во время войны

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после начала полномасштабной российско-украинской войны.

Часть военнообязанного населения имеет право на бронирование от мобилизации.

Бронирование для разных категорий имеет неодинаковый срок действия. Самым длинным является бронирование, которое закончится вместе с процессом мобилизации.

Кто получает бессрочную бронь

Такое бронирование могут оформить те граждане, которые работают в органах государственной власти или местного самоуправления.

Кроме того, такая бронь предоставляется работникам Национальной полиции, НАБУ, ГБР, органов прокуратуры, БЭБ, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы, Службы судебной охраны, а также для работников судов.

Также на фактически бессрочное бронирование могут рассчитывать работников, занимающих штатные должности патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

