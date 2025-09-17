Бронирование от мобилизации до конца войны - когда бронь действует бессрочно

Срок бронирования — у кого бронь действует до конца войны
Бессрочное, до конца мобилизации, бронирование от призыва, предоставляется работникам органов государственной власти и местного самоуправления. Есть еще несколько категорий военнообязанных, которых не мобилизуют в ВСУ.
Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Бронирование во время войны
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после начала полномасштабной российско-украинской войны.
Часть военнообязанного населения имеет право на бронирование от мобилизации.
Бронирование для разных категорий имеет неодинаковый срок действия. Самым длинным является бронирование, которое закончится вместе с процессом мобилизации.
Кто получает бессрочную бронь
Такое бронирование могут оформить те граждане, которые работают в органах государственной власти или местного самоуправления.
Кроме того, такая бронь предоставляется работникам Национальной полиции, НАБУ, ГБР, органов прокуратуры, БЭБ, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы, Службы судебной охраны, а также для работников судов.
Также на фактически бессрочное бронирование могут рассчитывать работников, занимающих штатные должности патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.
