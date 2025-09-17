Бронювання від мобілізації до кінця війни - коли бронь діє безстроково

На засіданні органу місцевого самоврядування. Фото: Дрогобицька міська рада

Безстрокове, до кінця мобілізації, бронювання від призову, надається працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування. Є ще кілька категорій військовозобов’язаних, яких не мобілізують до ЗСУ.

Про це йдеться у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Бронювання під час війни

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після початку повномасштабної російсько-української війни.

Частина військовозобов’язаного населення має право на бронювання від мобілізації.

Бронювання для різних категорій має неоднаковий термін дії. Найдовшим є бронювання, яке закінчиться разом із процесом мобілізації.

Хто отримує безстрокову бронь

Таке бронювання можуть оформити ті громадяни, які працюють в органах державної влади чи місцевого самоврядування.

Крім того, така бронь надається працівникам Національної поліції, НАБУ, ДБР, органів прокуратури, БЕБ, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби судової охорони, а також для працівників судів.

Також на фактично безстрокове бронювання можуть розраховувати працівників, що займають штатні посади патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

