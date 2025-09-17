Відео
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана — деталі
Строк бронювання — у кого бронь діє до кінця війни

Строк бронювання — у кого бронь діє до кінця війни

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 12:20
Бронювання від мобілізації до кінця війни - коли бронь діє безстроково
На засіданні органу місцевого самоврядування. Фото: Дрогобицька міська рада

Безстрокове, до кінця мобілізації, бронювання від призову, надається працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування. Є ще кілька категорій військовозобов’язаних, яких не мобілізують до ЗСУ.

Про це йдеться у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Читайте також:

Бронювання під час війни

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після початку повномасштабної російсько-української війни.

Частина військовозобов’язаного населення має право на бронювання від мобілізації.

Бронювання для різних категорій має неоднаковий термін дії. Найдовшим є бронювання, яке закінчиться разом із процесом мобілізації.

Хто отримує безстрокову бронь

Таке бронювання можуть оформити ті громадяни, які працюють в органах державної влади чи місцевого самоврядування.

Крім того, така бронь надається працівникам Національної поліції, НАБУ, ДБР, органів прокуратури, БЕБ, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби судової охорони, а також для працівників судів.

Також на фактично безстрокове бронювання можуть розраховувати працівників, що займають штатні посади патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба проходити військово-лікарську комісію після того, як були подані документи на бронювання.

Додамо, ми повідомляли про те, які повістки заброньованим може надіслати територіальний центр комплектування.

НАБУ ДБР мобілізація влада бронювання
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
