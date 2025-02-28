Мобілізація в Україні 2025 — чи повинні студенти повідомляти ТЦК про вступ до вишу

Студенти навчаються на парі. Фото: korrespondent.net

В Україні військовозобов'язані чоловіки, які вступають до вищих навчальних закладів, мають право на відстрочку від мобілізації під час воєнного стану. Звільнення від призову необхідно належним чином оформити у ТЦК та СП або у застосунку "Резерв+".

Проте, чи зобов'язані студенти особисто повідомляти ТЦК та СП про свій вступ до ВНЗ — на це питання відповів адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Повідомлення ТЦК про вступ до вишу — що відомо

Так, за словами правознавця, особи, які вступили до вишу, не зобов'язані повідомляти про свій вступ ТЦК. Річ у тім, що це повинні робити керівники навчальних установ. У разі невчасного повідомлення адміністрації навчальних закладів загрожує штраф.

Така норма передбачена у постанові Кабінету Міністрів України №1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів".

Студент робить записи у блокнот. Фото: depositphotos.com

Які військово-облікові документи потрібні при вступі

Під час вступу до вищого навчального закладу призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні подавати документи про військовий облік:

для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;

— посвідчення про приписку до призовної дільниці; для військовозобов'язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (оформлюється у разі відсутності бланків військових квитків або з інших причин);

— військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (оформлюється у разі відсутності бланків військових квитків або з інших причин); для резервістів — військовий квиток.

Важливо: вступ без військового квитка можливий лише на етапі подання заяв до закладу освіти.

Раніше ми писали, кого зі студентів можуть призвати до ЗСУ вже влітку 2025 року.

Нагадаємо, ми розповідали, чи дає навчання на військовій кафедрі право на відстрочку від мобілізації.

Також ми інформували, за яких умов студенти та педагоги можуть виїхати за кордон.