Мобилизация студентов после магистратуры - когда могут призвать

Отсрочка от мобилизации, которую имеет студент, завершится после того, как он закончит обучение в магистратуре. Перед зачислением в аспирантуру такое лицо, если оно находится на воинском учете, не будет иметь права на отсрочку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Главный документ для отсрочки студента

Студенты, которые учатся на дневном или дуальном отделения и не нарушают принципа последовательности получения образования, имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, сохраняется ли за студентом отсрочка от мобилизации в период между завершением обучения в магистратуре и поступлением в аспирантуру.

"К сожалению, ТЦК не примет во внимание никакие документы, кроме справки ЕГЭБО", — пояснил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Когда студент теряет отсрочку

После завершения магистратуры гражданин не сможет получить справку ЕГЭБО, необходимую для оформления отсрочки в территориальном центре комплектования.

Поэтому, подчеркнул Дерий, с момента завершения обучения в магистратуре и до зачисления в аспирантуру такое лицо не будет иметь отсрочку.

В такой ситуации будущего аспиранта имеют право мобилизовать. Потому что справку ЕГЭБО он сможет получить только после начала обучения в аспирантуре.

