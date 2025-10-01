Видео
Главная Мобилизация Студент перед аспирантурой — мобилизуют ли его

Студент перед аспирантурой — мобилизуют ли его

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 20:00
Мобилизация студентов после магистратуры - когда могут призвать
Украинские студенты. Фото: Instagram/rivne_best

Отсрочка от мобилизации, которую имеет студент, завершится после того, как он закончит обучение в магистратуре. Перед зачислением в аспирантуру такое лицо, если оно находится на воинском учете, не будет иметь права на отсрочку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Главный документ для отсрочки студента

Студенты, которые учатся на дневном или дуальном отделения и не нарушают принципа последовательности получения образования, имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, сохраняется ли за студентом отсрочка от мобилизации в период между завершением обучения в магистратуре и поступлением в аспирантуру.

"К сожалению, ТЦК не примет во внимание никакие документы, кроме справки ЕГЭБО", — пояснил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Когда студент теряет отсрочку

После завершения магистратуры гражданин не сможет получить справку ЕГЭБО, необходимую для оформления отсрочки в территориальном центре комплектования.

Поэтому, подчеркнул Дерий, с момента завершения обучения в магистратуре и до зачисления в аспирантуру такое лицо не будет иметь отсрочку.

В такой ситуации будущего аспиранта имеют право мобилизовать. Потому что справку ЕГЭБО он сможет получить только после начала обучения в аспирантуре.

Напомним, мы ранее писали о том, когда могут мобилизовать студентов в возрасте до 25 лет.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли призвать в ряды ВСУ студентов во время каникул.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
