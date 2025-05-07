В Министерстве образования сообщили, что на каникулах не планируется мобилизовать студентов

Студенты выходят с занятий. Иллюстративное фото: Freepik

Министр образования Украины Оксен Лисовой опроверг информацию о возможной мобилизации студентов и преподавателей во время каникул. Он заверил, что несмотря на слухи в Украине не планируют мобилизовать студентов, аспирантов, ученых и педагогических работников, которые имеют право на отсрочку от призыва, даже во время летних каникул.

Об этом сообщает портал Район Освіта.

Реклама

Читайте также:

Что конкретно известно о возможности мобилизации студентов

Оксен Лисовой заверил, что любые разногласия в подзаконных актах или документах, инициированных ЦОИВ по мобилизации педагогов, будут урегулированы в соответствии с действующим законодательством о мобилизации.

Министр отметил, что никаких дискуссий по мобилизации студентов, аспирантов, ученых и педагогических работников, имеющих право на отсрочку в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не ведется на правительственном уровне.

Распространение информации о возможной мобилизации педагогов связано с неточностями в постановлении Кабинета Министров Украины о порядке отсрочки от призыва на военную службу. После переговоров с правительством будут введены изменения в документе, которые устранят неточности и будут гарантировать право педагогов на отсрочку от мобилизации в течение всего года.

Напомним, недавно мы писали, возможен ли выезд аспиранта за границу.

Также мы писали, что в Украине проверят 100 учебных заведений на тему уклонистов.