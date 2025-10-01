Мобілізація студентів після магістратури - коли можуть призвати

Українські студенти. Фото: Instagram/rivne_best

Відстрочка від мобілізації, яку має студент, завершиться після того, як він закінчить навчання у магістратурі. Перед зарахуванням до аспірантури така особа, якщо вона перебуває на військовому обліку, не матиме права на відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Головний документ для відстрочки студента

Студенти, які навчаються на денному чи дуальному відділення і не порушують принципу послідовності здобуття освіти, мають право на відстрочку від мобілізації у особливий період.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи зберігається за студентом відстрочка від мобілізації у період між завершенням навчанням у магістратурі та вступом до аспірантури.

"На жаль, ТЦК не прийме до уваги ніякі документи, крім довідки ЄДЕБО", — пояснив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Коли студент втрачає відстрочку

Після завершення магістратури громадянин не зможе отримати довідку ЄДЕБО, потрібну для оформлення відстрочки у територіальному центрі комплектування.

Тож, підкреслив Дерій, з моменту завершення навчання у магістратурі і до зарахування в аспірантуру така особа не матиме відстрочку.

У такій ситуації майбутнього аспіранта мають право мобілізувати. Бо довідку ЄДЕБО він зможе отримати тільки після початку навчання в аспірантурі.

