Мобилизация студентов до 25 лет - когда это возможно

Студенты в аудитории. Фото: "Львівська політехніка"

Если студент в возрасте до 25 лет меняет место учебы, то после отчисления из одного вуза и до зачисления в другой его не могут мобилизовать в ВСУ. Но есть одно исключение, когда мобилизация становится возможной.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Студент, младше 25 лет — возможность мобилизации

К юристам обратился гражданин, который сейчас учится в одном из высших учебных заведений Украины.

Мужчина поинтересовался, могут ли его мобилизовать в момент, когда он будет менять место учебы.

Студент добавил, что ему еще нет 25 лет, но он имел статус "ограниченно годный".

"При таких обстоятельствах после отчисления из вуза могут мобилизовать, поскольку имеете статус ограниченно пригодного, то есть считаетесь военнообязанным", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Почему такой студент не получит отсрочку

Кроме того, подчеркнул юрист, у такого студента бы были проблемы с оформлением отсрочки.

"К тому же после получения новой выписки из ЕГЭБО Вам не удастся сразу подавать заявление на отсрочку из-за того, что в выписке будет указано, что Вы нарушаете последовательность образования, и придется обращаться в суд, чтобы доказать обратное", — отметил Айвазян.

Поэтому, резюмировал адвокат, в такой ситуации вполне реален вариант мобилизации студента, которому не исполнилось 25 лет.

Напомним, мы ранее писали о том, мобилизуют ли в Вооруженные силы Украины аспирантов.

Добавим, мы сообщали о том, кто из студентов получит отсрочку, а кому откажут в этом праве.