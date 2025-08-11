Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Студент до 25 лет — когда его мобилизуют

Студент до 25 лет — когда его мобилизуют

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 20:00
Мобилизация студентов до 25 лет - когда это возможно
Студенты в аудитории. Фото: "Львівська політехніка"

Если студент в возрасте до 25 лет меняет место учебы, то после отчисления из одного вуза и до зачисления в другой его не могут мобилизовать в ВСУ. Но есть одно исключение, когда мобилизация становится возможной.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Студент, младше 25 лет — возможность мобилизации

К юристам обратился гражданин, который сейчас учится в одном из высших учебных заведений Украины.

Мужчина поинтересовался, могут ли его мобилизовать в момент, когда он будет менять место учебы.

Студент добавил, что ему еще нет 25 лет, но он имел статус "ограниченно годный".

"При таких обстоятельствах после отчисления из вуза могут мобилизовать, поскольку имеете статус ограниченно пригодного, то есть считаетесь военнообязанным", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Почему такой студент не получит отсрочку

Кроме того, подчеркнул юрист, у такого студента бы были проблемы с оформлением отсрочки.

"К тому же после получения новой выписки из ЕГЭБО Вам не удастся сразу подавать заявление на отсрочку из-за того, что в выписке будет указано, что Вы нарушаете последовательность образования, и придется обращаться в суд, чтобы доказать обратное", — отметил Айвазян.

Поэтому, резюмировал адвокат, в такой ситуации вполне реален вариант мобилизации студента, которому не исполнилось 25 лет.

Напомним, мы ранее писали о том, мобилизуют ли в Вооруженные силы Украины аспирантов.

Добавим, мы сообщали о том, кто из студентов получит отсрочку, а кому откажут в этом праве.

студенты военный учет мобилизация отсрочка ограниченно пригодные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации