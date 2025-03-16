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Студентов тоже могут мобилизовать — какие для этого есть причины

16 марта 2025 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Хотя на студентов действует защита от призыва в армию, но в некоторых случаях студента могут отправить на службу в ВСУ
Студенты на лекции. Иллюстративное фото: ИФНТУНГ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Согласно украинскому законодательству, студенты дневных и дуальных форм обучения, а также аспиранты и докторанты, освобождены от призыва на военную службу по мобилизации. Однако существует несколько исключений из этого правила.

О нюансах призыва в ВСУ студентов сообщает ТСН.

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Студенты могут быть призваны в армию в период между окончанием одного этапа образования и поступлением на следующий, например, после окончания колледжа и перед поступлением в университет. Также отсрочка не действует в случае исключения из учебного заведения.

Важно помнить, что получение повестки не является основанием для паники. Студенты имеют право обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) с документами, подтверждающими их статус, и ссылаться на соответствующие статьи Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Напомним, мы ранее писали о том, как студенту сохранить отсрочку, если в его справке об обучении оказалась ошибка.

Добавим, мы сообщали о том, имеют ли право на отсрочку студенты, старше 30 лет.

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