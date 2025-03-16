Хоча на студентів діє захист від призиву до армії, але в деяких випадках студента можуть відправити на службу до ЗСУ

Студентів теж можуть мобілізувати — які для цього є причини
Згідно з українським законодавством, студенти денних та дуальних форм навчання, а також аспіранти та докторанти, звільнені від призову на військову службу під час мобілізації. Однак існує кілька винятків з цього правила.
Про нюанси призову до ЗСУ студентів повідомляє ТСН.
Кого зі студентів можуть мобілізувати
Студенти можуть бути призвані до армії в період між закінченням одного етапу освіти та вступом на наступний, наприклад, після закінчення коледжу та перед вступом до університету. Також відстрочка не діє у випадку виключення зі навчального закладу.
Важливо пам'ятати, що отримання повістки не є підставою для паніки. Студенти мають право звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) з документами, що підтверджують їхній статус, і посилатися на відповідні статті Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як студенту зберегти відстрочку, якщо в його довідці про навчання виявилася помилка.
Додамо, ми повідомляли про те, чи мають право на відстрочку студенти, старші 30 років.
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