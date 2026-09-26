Суд избрал меру пресечения адвокату, помогавшему мужчине сбежать за границу

Задержание адвоката. Фото: Прокуратура Украины

В Тернопольской области руководитель одного из отделов по оказанию бесплатной юридической помощи помогал военнообязанному избежать призыва и сбежать за границу. За деньги мужчина призывного возраста мог получить инвалидность и выехать за пределы Украины. Адвоката разоблачили и взяли под стражу.

Об этом 18 сентября сообщили в Тернопольской областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

По данным следствия, 51-летний юрист предложил "клиенту" несколько вариантов выезда:

непригодность к военной службе с отсрочкой на полгода;

трудоустройство на стратегическое предприятие оборонно-промышленного комплекса с последующим командированием за границу;

оформление III группы инвалидности "задним числом".

Беглец выбрал последний вариант. В июне текущего года адвокат получил три тысячи долларов в качестве задатка и начал готовить медицинские документы, согласно которым военнообязанный якобы находился на стационарном лечении в одном из частных медицинских центров.

В начале сентября фигурант прислал "клиенту" в WhatsApp фото выписки из медицинской карты. В документе была указана дата "август 2021 года". Во время встречи с желающим сбежать за границу юрист заверил мужчину, что на основании этой выписки тот сможет получить инвалидность III группы и беспрепятственно выехать из Украины.

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Адвокату сообщили о подозрении в организации незаконного переправки человека через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). Согласно решению суда, во время следствия мужчина будет находиться под стражей. До вынесения обвинительного приговора подозреваемый считается невиновным. Если же вину докажут, фигурант может попасть в тюрьму на срок до девяти лет и в течение трех лет не будет иметь права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Кроме того, за подобные преступления предусмотрена конфискация имущества.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне сообщал, что суд вынес приговор администратору Telegram-каналов. Мужчина информировал подписчиков о проведении мобилизационных мероприятий в Черниговской области. В течение трех лет он будет находиться на испытательном сроке.

Также Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр писал, что жительница Харьковской области препятствовала работе групп оповещения. Женщина администрировала Telegram-сообщество, в котором сообщали о местах, где сотрудники ТЦК и полицейские проверяли документы военнообязанных. Суд назначил нарушительнице два года испытательного срока.