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Суд наказал мужчину без ключицы за уклонение от мобилизации

26 марта 2024 01:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Суд наказал мужчину без ключицы за уклонение от мобилизации
Судья выносит приговор подсудимому. Фото: pixabay
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Житель Волынской области после того, как получил повестку, не пришел на пункт сбора в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки из-за проблем со здоровьем. По его словам, он имеет статус ограниченно пригодного, потому что у него нет ключицы в правом плече.

Об этом говорится в приговоре Гороховского районного суда Волынской области от 20 марта.

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Согласно приговору суда, 1 августа 2023 года ВВК признала мужчину годным к военной службе, поэтому он должен был прибыть на следующий день на пункт сбора, чтобы поехать в воинскую часть. Однако мужчина не прибыл на место назначения.

В суде подсудимый объяснил, что является ограничено пригодным, потому что "у него полностью отсутствует правая ключица, из-за чего он не может поднимать правую руку".

Однако суд признал мужчину виновным по статье 336 УК Украины — уклонение от мобилизации и приговорил к одному году лишения свободы. Приговор еще подлежит обжалованию в апелляционном суде.

Скриншот приговора Гороховского районного суда Волынской области
Скриншот приговора Гороховского районного суда Волынской области

Напомним, что мужчина из Прикарпатья год уклонялся от мобилизации, а потом раскаялся и попросился в ВСУ. Известно, что решил суд.

Также мы писали, что жителя Запорожья, работавшего машинистом тепловоза в железнодорожном цехе "Запорожстали" и забронированного предприятием, мобилизовали. Мужчина подал иск в суд.

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закон
здоровье
Волынская область
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