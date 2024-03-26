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Суд покарав чоловіка без ключиці за ухилення від мобілізації

26 березня 2024 01:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Суд покарав чоловіка без ключиці за ухилення від мобілізації
Суддя виносить вирок підсудному. Фото: pixabay
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Мешканець Волинської області після того, як отримав повістку, не прийшов на пункт збору до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки через проблеми зі здоров'ям. За його словами, він має статус обмежено придатного, бо не має ключиці в правому плечі.

Про це йдеться у вироку Горохівського районного суду Волинської області від 20 березня.

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Згідно з вироком суду, 1 серпня 2023 року ВЛК визнала чоловіка придатним до військової служби, тому він мав прибути наступного дня на пункт збору, щоб поїхати до військової частини. Однак чоловік не прибув на місце призначення.

У суді підсудний пояснив, що є обмежено придатним, тому що "у нього повністю відсутня права ключиця, через що він не може підіймати праву руку".

Однак суд визнав чоловіка винним за статтею 336 КК України — ухилення від мобілізації, та засудив до одного року позбавлення волі. Вирок ще підлягає оскарженню в апеляційному суді. 

Скриншот вироку Горохівського районного суду Волинської області
Скриншот вироку Горохівського районного суду Волинської області

Нагадаємо, що чоловік з Прикарпаття рік ухилявся від мобілізації, а потім розкаявся й попросився до ЗСУ. Відомо, що вирішив суд.

Також ми писали, що мешканця Запоріжжя, який працював машиністом теплотяга у залізничному цеху "Запоріжсталі" та був заброньований підприємством, мобілізували. Чоловік подав позов до суду.

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закон
здоров'я
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ув'язнені
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