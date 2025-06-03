Выезд за границу - можно ли сопровождать человека с инвалидностью, какие документы нужны

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Гражданин, который находится в статусе призывника, может выехать за границу, сопровождая мать, которая имеет официально задокументированную инвалидность. Юристы назвали полный список документов, необходимых для пересечения границы.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама

Читайте также:

Выезд за границу с родственницей, имеющей инвалидность

К юристам обратился гражданин, который находится в статусе "призывник", то есть в возрасте до 25 лет.

Он поинтересовался, может ли выехать за границу, сопровождая мать, у которой официально установлена инвалидность.

Юрист Владислав Дерий объяснил в ответе, что такое теоретически возможно. Также юрист назвал документы, которые нужно иметь с собой на границе.

"В период проведения мобилизации (кроме целевой) уполномоченные представители территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейские, а также представители Госпогранслужбы имеют право требовать у граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность", — подчеркнул Дерий.

Список документов для выезда за границу

Поэтому, резюмировал юрист, призывник может выехать за границу, сопровождая мать с инвалидностью.

А документы нужно иметь при себе следующие:

заграничные паспорта;

свидетельство о рождении призывника;

документы, удостоверяющие факт инвалидности матери;

документ о совместном проживании с матерью, которая имеет инвалидность, или Акт об установлении ухода;

военно-учетный документы призывника.

Напомним, мы ранее писали о том, выпустят ли мужчину с броней за границу в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, что грозит тем людям, которые не вернулись из-за границы, легально выехав туда на временном основании.