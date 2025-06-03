Виїзд за кордон - чи можна супроводжувати людину з інвалідністю, які документи потрібні

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Громадянин, який перебуває у статусі призовника, може виїхати за кордон, супроводжуючи матір, яка має офіційно задокументовану інвалідність. Юристи назвали повний список документів, потрібних для перетину кордону.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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До юристів звернувся громадянин, який перебуває у статусі "призовник", тобто віком до 25 років.

Він поцікавився, чи може виїхати за кордон, супроводжуючи матір, у якої офіційно встановлена інвалідність.

Юрист Владислав Дерій пояснив у відповіді, що таке теоретично є можливим. Також юрист назвав документи, які потрібно мати з собою на кордоні.

"У період проведення мобілізації (крім цільової) уповноважені представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейські, а також представники Держприкордонслужби мають право вимагати у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу", — підкреслив Дерій.

Список документів для виїзду за кордон

Тож, резюмував юрист, призовник може виїхати за кордон, супроводжуючи матір з інвалідністю.

А документи потрібно мати при собі наступні:

закордонні паспорти;

свідоцтво про народження призовника;

документи, що засвідчують факт інвалідності матері;

документ про спільне проживання з матір’ю, яка має інвалідність, або Акт про встановлення догляду;

військово-обліковий документи призовника.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи випустять чоловіка з бронею за кордон в 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, що загрожує тим людям, які не повернулися з-за кордону, легально виїхавши туди на тимчасовій підставі.