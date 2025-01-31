Под мобилизацию должны подпадать все, в том числе дети чиновников, считает Жорин

Экс-командир полка АЗОВ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Фото: Telegram Максим Жорин

Сколько бы государство не создавало рекрутинговых центров в рамках реформы ТЦК - это не поможет улучшить результаты мобилизации. Кроме того, в самом обществе украинцы не видят справедливости мобилизационных мероприятий.

Об этом в своем Telegram написал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

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В чем основная проблема мобилизации

По мнению Жорина, мобилизовать надо все слои населения, ведь именно так будет справедливо. В том числе дети политиков, чиновников, блогеры и активисты, представители шоубизнеса.

"Люди не идиоты, и видят, как в жизни так называемой "элиты" ничего не изменилось. Соответственно и мотивировать их идти в армию достаточно сложно", — отметил Жорин.

Однако всегда найдутся те, кто даже при условии справедливой мобилизации "найдет тысячи отмазок". Таким образом, считает Жорин, они оправдывают свою трусость и равнодушие.

Замкомандира 3 ОШБр отметил, что, к сожалению, сегодня уже прошли времена, когда честь и достоинство были важными ценностями, а неучастие в войне для элит считалось позором.

Напомним, стало известно, кого точно не мобилизуют с 1 февраля 2025 года. Также заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин высказался относительно снижения мобилизационного возраста в Украине.