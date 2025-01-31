Під мобілізацію мають підпадати всі, в тому числі діти чиновників, вважає Жорін

Екскомандир полку АЗОВ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Фото: Telegram Максим Жорін

Скільки б держава не створювала рекрутингових центрів в рамках реформи ТЦК — це не допоможе покращити результати мобілізації. Крім того, в самому суспільстві українці не бачать справедливості мобілізаційних заходів.

Про це у своєму Telegram написав заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

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В чому основна проблема мобілізації

На думку Жоріна, мобілізувати треба всі прошарки населення, адже саме так буде справедливо. В тому числі діти політиків, чиновників, блогери та активісти, представники шоубізнесу.

"Люди не ідіоти, і бачать, як в житті так званої "еліти" нічого не змінилось. Відповідно і мотивувати їх іти у військо досить складно", — зазначив Жорін.

Проте завжди знайдуться ті, хто навіть за умови справедливої мобілізації "знайде тисячі відмазок". Таким чином, вважає Жорін, вони виправдовують своє боягузтво та байдужість.

Замкомандира 3 ОШБр відмітив, що, на жаль, сьогодні вже минули часи, коли честь і гідність були важливими цінностями, а неучасть у війні для еліт вважалась соромом.

Нагадаємо, стало відомо, кого точно не мобілізують з 1 лютого 2025 року. Також заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін висловився щодо зниження мобілізаційного віку в Україні.