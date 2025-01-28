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Хто не підлягає мобілізації з 1 лютого 2025 — повний перелік

28 січня 2025 08:29
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Кого точно не мобілізують у лютому 2025 року — повний перелік категорій
Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, під час яких на військову службу до лав ЗСУ задля захисту країни від російських окупантів призивають військовозобов'язаних громадян віком від 25 до 60 років. Водночас законодавством передбачено категорії громадян, які не можуть бути мобілізовані через низку підстав.  

Хто не підлягає мобілізації в лютому 2025 року, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Кого не мобілізують у лютому 2025 року 

Так, норми щодо призову, надання відстрочки, бронювання або звільнення від військової служби містяться у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". 

Відповідно до цього закону, мобілізації за жодних умов не підлягають громадяни: 

  • які перебувають на військовому обліку призовників (від 17 до 25 років);
  • старше 60 років (досягли граничного віку для несення служби);
  • які визнані непридатними до служби через стан здоров'я за рішенням військово-лікарської комісії (з якими хворобами не мобілізують у воєнний час можна дізнатися з наказу Міноборони №402);
  • які мають інвалідність І, II або III групи (такі особи можуть добровільно вступити у військо на штабні посади, якщо ВЛК визнає їх придатними);
  • виключені з військового обліку не за станом здоров'я;
  • колишні військовополонені (вони можуть продовжити службу виключно за власною згодою);
  • ті, хто отримав відстрочку від мобілізації (усі підстави містяться у ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію");
  • ті, хто мають бронювання, тобто, необхідні для роботи в тилу (стаття 25 цього ж закону);

Варто також додати, що наразі жінки в Україні не підлягають мобілізації, проте вони також можуть долучитися до ЗСУ за власним бажанням, підписавши контракт

Крім цього, чоловіків віком від 50 до 60 років можуть мобілізувати виключно за окремим мобілізаційним розпорядженням. Таки порядок встановлює директива Командування Сухопутних військ ЗСУ №16/2/1/21409, ухвалена у вересні 2024 року.

Раніше ми писали, куди можуть відправити служити чоловіків старше 50 років. 

Нагадаємо, ми розповідали, хто з чоловіків має право оформити відстрочку у лютому 2025 року. 

Також ми інформували, як відбувається мобілізація засуджених в Україні. 

закон лютий мобілізація бронювання відстрочка ТЦК та СП

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