Свидетельство о болезни - время для ВВК на принятие решения

Врачи ВВК. Фото: УНІАН

Областная военно-врачебная комиссия, как и ВВК других уровней, имеют четко определенный срок рассмотрения свидетельств о болезни военнообязанных. Таким образом, они не могут затягивать признание граждан непригодными к военной службе бесконечно.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама

Читайте также:

Сроки для обработки свидетельства о болезни

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который еще в марте прошел военно-врачебную комиссию, где его признали непригодным к военной службе с исключением с воинского учета.

Но после того, как документы (свидетельство о болезни) отправили на согласование в областную ВВК, процесс буквально остановился.

Мужчина поинтересовался, насколько правомерным является такой шаг — и как долго могут обрабатывать в ВВК свидетельства о болезни.

"Согласно пункту 22.5 Приказа МОУ 402 Во время действия военного положения срок обработки ВКК свидетельств о болезни (справок ВКК) составляет не более пяти календарных дней после окончания медицинского осмотра", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Зачем обращаться в ТЦК

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, объяснил, что может сделать в такой ситуации гражданин, который ждет окончательного решения о его непригодности и исключении с учета.

"Нужно обращаться с запросами в районную ВВК, областную (городскую) и ЦВЛК, чтобы понять, где именно находятся Ваши документы по состоянию на сейчас", — отметил Айвазян.

Вместе с тем, добавил адвокат, можно ускорить этот процесс на другом направлении.

"Постановление ВВК о вашей непригодности (даже не утвержденное) ТЦК должен был внести в Реестр уже давно, следовательно, параллельно Вы можете обратиться к последнему с такой просьбой", — заверил Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени имеет ТЦК на внесение результатов ВЛК в "Оберіг".

Добавим, мы сообщали о том, как правильно подать жалобу, если ВВК задерживает решение о пригодности к военной службе.