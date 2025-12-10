Свідоцтво про хворобу - час для ВЛК на ухвалення рішення

Лікарі ВЛК. Фото: УНІАН

Обласна військово-лікарська комісія, як і ВЛК інших рівнів, мають чітко визначений термін розгляду свідоцтв про хворобу військовозобов’язаних. Таким чином, вони не можуть затягувати визнання громадян непридатними до військової служби безкінечно.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Терміни для опрацювання свідоцтва про хворобу

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який ще у березні пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали непридатним до військової служби із виключенням з військової обліку.

Але після того, як документи (свідоцтво про хворобу) відправили на погодження до обласної ВЛК, процес буквально зупинився.

Чоловік поцікавився, наскільки правомірним є такий крок — і як довго можуть опрацьовувати у ВЛК свідоцтва про хворобу.

"Згідно пункту 22.5 Наказу МОУ 402 Під час дії воєнного стану строк опрацювання ВЛК свідоцтв про хворобу (довідок ВЛК) становить не більше п’яти календарних днів після закінчення медичного огляду", — наголосив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Навіщо звертатися до ТЦК

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, пояснив, що може зробити у такій ситуації громадянин, який чекає остаточного рішення про його непридатність і виключення з обліку.

"Потрібно звертатися із запитами до районної ВЛК, обласної (міської) та ЦВЛК, аби зрозуміти, де саме знаходяться Ваші документи станом на зараз", — зазначив Айвазян.

Разом з тим, додав адвокат, можна пришвидшити цей процес на іншому напрямку.

"Постанову ВЛК про вашу непридатність (навіть не затверджену) ТЦК повинен був внести до Реєстру вже давно, отже, паралельно Ви можете звернутися до останнього із таким проханням", — запевнив Юрій Айвазян.

