Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Свідоцтва про хворобу — скільки часу має ВЛК на опрацювання

Свідоцтва про хворобу — скільки часу має ВЛК на опрацювання

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 20:00
Свідоцтво про хворобу - час для ВЛК на ухвалення рішення
Лікарі ВЛК. Фото: УНІАН

Обласна військово-лікарська комісія, як і ВЛК інших рівнів, мають чітко визначений термін розгляду свідоцтв про хворобу військовозобов’язаних. Таким чином, вони не можуть затягувати визнання громадян непридатними до військової служби безкінечно.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Терміни для опрацювання свідоцтва про хворобу

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який ще у березні пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали непридатним до військової служби із виключенням з військової обліку.

Але після того, як документи (свідоцтво про хворобу) відправили на погодження до обласної ВЛК, процес буквально зупинився.

Чоловік поцікавився, наскільки правомірним є такий крок — і як довго можуть опрацьовувати у ВЛК свідоцтва про хворобу.

"Згідно пункту 22.5 Наказу МОУ 402 Під час дії воєнного стану строк опрацювання ВЛК свідоцтв про хворобу (довідок ВЛК) становить не більше п’яти календарних днів після закінчення медичного огляду", — наголосив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Навіщо звертатися до ТЦК

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, пояснив, що може зробити у такій ситуації громадянин, який чекає остаточного рішення про його непридатність і виключення з обліку.

"Потрібно звертатися із запитами до районної ВЛК, обласної (міської) та ЦВЛК, аби зрозуміти, де саме знаходяться Ваші документи станом на зараз", — зазначив Айвазян.

Разом з тим, додав адвокат, можна пришвидшити цей процес на іншому напрямку.

"Постанову ВЛК про вашу непридатність (навіть не затверджену) ТЦК повинен був внести до Реєстру вже давно, отже, паралельно Ви можете звернутися до останнього із таким проханням", — запевнив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу має ТЦК на внесення результатів ВЛК до "Оберегу".

Додамо, ми повідомляли про те, як правильно подати скаргу, якщо ВЛК затримує рішення щодо придатності до військової служби.

військовий облік ВЛК військовозобов'язані військова служба тимчасово непридатний
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації