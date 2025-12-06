Свириденко заявила, что студенты-медики будут проходить военную подготовку

Представители ТЦК в учебном заведении. Фото: Полтавский ОТЦК

В Украине усиливают военную подготовку в высшем образовании. Отныне подготовка офицеров запаса станет обязательной для студентов медицинских и фармацевтических специальностей.

Об этом в Telegram сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Реклама

Читайте также:

Что известно военную подготовку для студентов-медиков

Глава Кабмина проинформировала, что такой шаг позволит формировать кадровый резерв из специалистов, которые критически важны для фронта и системы военной медицины.

"Также обновляем перечень высших учебных заведений, которые будут осуществлять такую подготовку, и уточняем профессиональный стандарт — требования к знаниям, навыкам и компетентностям будущих офицеров запаса", — подчеркнула Свириденко.

Также она уточнила, что учебные программы будут детализированы и усилены. В частности, ожидаются четкие требования к содержанию, графику и формам обучения, а также увеличение объема учебного времени на 20%.

"Сегодня 33 кафедры украинских вузов готовят офицеров запаса. Благодаря принятым изменениям мы обеспечим высокое качество подготовки и укрепим оборонный потенциал государства", — резюмировала премьер-министр.

Напомним, недавно мы писали, могут ли мобилизовать в Украине студента во время каникул.

Также мы информировали, что в Украине выросло количество студентов, которым уже больше 25 лет.