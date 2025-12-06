Відео
Україна
Свириденко анонсувала військові підготовку для студентів-медиків

Свириденко анонсувала військові підготовку для студентів-медиків

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 04:35
Свириденко заявила, що студенти-медики будуть проходити військову підготовку
Представники ТЦК у навчальному закладі. Фото: Полтавський ОТЦК

В Україні посилюють військову підготовку у вищій освіті. Відтепер підготовка офіцерів запасу стане обов'язковою для студентів медичних та фармацевтичних спеціальностей.

Про це у Telegram повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.



Що відомо військову підготовку для студентів-медиків

Глава Кабміну поінформувала, що такий крок дасть змогу формувати кадровий резерв із фахівців, які критично важливі для фронту і системи військової медицини.

"Також оновлюємо перелік закладів вищої освіти, які здійснюватимуть таку підготовку, та уточнюємо професійний стандарт — вимоги до знань, навичок і компетентностей майбутніх офіцерів запасу", — наголосила Свириденко.

Також вона уточнила, що навчальні програми будуть деталізовані та посилені. Зокрема, очікуються чіткі вимоги до змісту, графіку та форм навчання, а також збільшення обсягу навчального часу на 20%.

"Сьогодні 33 кафедри українських вишів готують офіцерів запасу. Завдяки ухваленим змінам ми забезпечимо вищу якість підготовки та зміцнимо оборонний потенціал держави", — резюмувала прем'єр-міністр.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чи можуть мобілізувати в Україні студента під час канікул.

Також ми інформували, що в Україні зросла кількість студентів, яким вже більше 25 років.

студенти медики армія мобілізація війна в Україні військова підготовка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
