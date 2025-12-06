Свириденко заявила, що студенти-медики будуть проходити військову підготовку

Представники ТЦК у навчальному закладі. Фото: Полтавський ОТЦК

В Україні посилюють військову підготовку у вищій освіті. Відтепер підготовка офіцерів запасу стане обов'язковою для студентів медичних та фармацевтичних спеціальностей.

Про це у Telegram повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Що відомо військову підготовку для студентів-медиків

Глава Кабміну поінформувала, що такий крок дасть змогу формувати кадровий резерв із фахівців, які критично важливі для фронту і системи військової медицини.

"Також оновлюємо перелік закладів вищої освіти, які здійснюватимуть таку підготовку, та уточнюємо професійний стандарт — вимоги до знань, навичок і компетентностей майбутніх офіцерів запасу", — наголосила Свириденко.

Також вона уточнила, що навчальні програми будуть деталізовані та посилені. Зокрема, очікуються чіткі вимоги до змісту, графіку та форм навчання, а також збільшення обсягу навчального часу на 20%.

"Сьогодні 33 кафедри українських вишів готують офіцерів запасу. Завдяки ухваленим змінам ми забезпечимо вищу якість підготовки та зміцнимо оборонний потенціал держави", — резюмувала прем'єр-міністр.

