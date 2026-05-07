Головна Мобілізація Сирський наполягає на підвищенні зарплат військовим інструкторам

Сирський наполягає на підвищенні зарплат військовим інструкторам

Дата публікації: 7 травня 2026 07:30
Сирський наполягає на підвищенні зарплат військовим інструкторам
Олександр Сирьский. Фото: t.me/osirskiy/1528

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував, що ініціює підвищення зарплат для військових інструкторів. Зокрема, він обіцяв підняти це питання під час спілкування із Міністерством оборони.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Збройних сил України.

Що сказав Сирський про підвищення зарплат військовим інструкторам

У своєму Telegram-каналі Олександр Сирський поінформував, що напередодні наради з питань якості підготовки побував на побував на полігоні в тиловій смузі однієї з бригад Десантно-штурмових військ.

Зокрема, він відвідав навчальні підрозділи, ознайомився умовами проживання особового складу, матеріально-технічною базою та організацією підготовки. Також Сирський поспілкувався з курсантами, офіцерами та інструкторами.

Під час наради за участю представників Сил оборони було обговорено питання системі підготовки, включаючи доукомплектування інструкторських посад. Було порушено і фінансове питання.

Читайте також:

"Практично всі доповідачі наголошували на необхідності підвищення мотивації інструкторів шляхом збільшення грошового забезпечення. Позиція слушна. Порушуватимемо це питання на рівні Міністерства оборони. Фаховий інструктор — це підготовлений солдат. А підготовлений солдат — це збережене життя, виконане бойове завдання та сильна держава", — заявив Сирський.

Сирський порушить питання про підвищення виплат військовим інструкторам
Пост Сирського. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, в Україні вже рік як існує програма "Контракт 18-24", який надає молодим військовим виплату розміром 1 млн грн.зшодли до учасників прирівняли також в тих військових віком до 25 років, які підписали контракт до запуску цього проєкту. Однак ті особи, які підписали звичайний контракт після лютого 2025 року — вже не можуть претендувати на таку виплату.

Також ми писали, що як будуть виплачувати 1 млн гривень добровольцям за "Контрактом 18-24".

виплати армія Олександр Сирський
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
