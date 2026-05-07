Сирський наполягає на підвищенні зарплат військовим інструкторам
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував, що ініціює підвищення зарплат для військових інструкторів. Зокрема, він обіцяв підняти це питання під час спілкування із Міністерством оборони.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Збройних сил України.
Що сказав Сирський про підвищення зарплат військовим інструкторам
У своєму Telegram-каналі Олександр Сирський поінформував, що напередодні наради з питань якості підготовки побував на побував на полігоні в тиловій смузі однієї з бригад Десантно-штурмових військ.
Зокрема, він відвідав навчальні підрозділи, ознайомився умовами проживання особового складу, матеріально-технічною базою та організацією підготовки. Також Сирський поспілкувався з курсантами, офіцерами та інструкторами.
Під час наради за участю представників Сил оборони було обговорено питання системі підготовки, включаючи доукомплектування інструкторських посад. Було порушено і фінансове питання.
"Практично всі доповідачі наголошували на необхідності підвищення мотивації інструкторів шляхом збільшення грошового забезпечення. Позиція слушна. Порушуватимемо це питання на рівні Міністерства оборони. Фаховий інструктор — це підготовлений солдат. А підготовлений солдат — це збережене життя, виконане бойове завдання та сильна держава", — заявив Сирський.
Як повідомляло Новини.LIVE, в Україні вже рік як існує програма "Контракт 18-24", який надає молодим військовим виплату розміром 1 млн грн.зшодли до учасників прирівняли також в тих військових віком до 25 років, які підписали контракт до запуску цього проєкту. Однак ті особи, які підписали звичайний контракт після лютого 2025 року — вже не можуть претендувати на таку виплату.
Також ми писали, що як будуть виплачувати 1 млн гривень добровольцям за "Контрактом 18-24".