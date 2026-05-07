Сирський наполягає на підвищенні зарплат військовим інструкторам

Олександр Сирьский. Фото: t.me/osirskiy/1528

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував, що ініціює підвищення зарплат для військових інструкторів. Зокрема, він обіцяв підняти це питання під час спілкування із Міністерством оборони.

Що сказав Сирський про підвищення зарплат військовим інструкторам

У своєму Telegram-каналі Олександр Сирський поінформував, що напередодні наради з питань якості підготовки побував на побував на полігоні в тиловій смузі однієї з бригад Десантно-штурмових військ.

Зокрема, він відвідав навчальні підрозділи, ознайомився умовами проживання особового складу, матеріально-технічною базою та організацією підготовки. Також Сирський поспілкувався з курсантами, офіцерами та інструкторами.

Під час наради за участю представників Сил оборони було обговорено питання системі підготовки, включаючи доукомплектування інструкторських посад. Було порушено і фінансове питання.

"Практично всі доповідачі наголошували на необхідності підвищення мотивації інструкторів шляхом збільшення грошового забезпечення. Позиція слушна. Порушуватимемо це питання на рівні Міністерства оборони. Фаховий інструктор — це підготовлений солдат. А підготовлений солдат — це збережене життя, виконане бойове завдання та сильна держава", — заявив Сирський.

Пост Сирського. Фото: скриншот

