Самовільне залишення частини — в чому різниця покарання до присяги чи після

Підпис після присяги. Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Покарання за самовільне залишення військової частини не змінюється із фактом прийняття присяги. Мобілізований уже в пункті розподілу вважається військовослужбовцем.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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До присяги — військовослужбовець чи ні

Юрист Владислав Дерій, коментуючи тему самовільного залишення військовослужбовцем своєї частини (бойової, тилової чи навчальної), зазначив, що на сам факт СЗЧ і покарання за нього не впливає момент, коли це сталося — до прийняття присяги чи після.

"Адже незалежно від того прийняли Ви присягу чи ні, то Ви маєте статус військовослужбовця", — пояснив юрист.

Покарання за СЗЧ до прийняття присяги

Дерій підкреслив, що уже пункт розподілу, звідки мобілізовані потрапляють до навчальних центрів ЗСУ, вважається військовою частиною, із відповідними наслідками.

"Якщо ви перебували в пункті розподілу і самовільно залишили його, це може кваліфікуватися як самовільне залишення частини", — запевнив юрист.

Тож, резюмував Владислав Дерій, відповідальність за СЗЧ навіть до моменту прийняття присяги є точно такою ж, як і після моменту присяги. Законодавство не робить різниці у цих діяннях військовослужбовця.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, де служитиме військовослужбовець, який повернувся із СЗЧ до армії.

Додамо, ми повідомляли про те, у яких випадках кримінальні справи щодо СЗЧ закриватимуть.