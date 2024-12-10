Самовольное оставление части – каково будет наказание до присяги

Военный в наручниках. Фото: "Громадське радіо"

Самовольное оставление части считается нарушением военного законодательства независимо от того, принял мобилизованный солдат присягу или нет. Но за первое СОЧ закон может освободить военнослужащего от ответственности.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Украинцы в СОЧ

Некоторые украинские военнослужащие самовольно покинули свои войска, отказавшись проходить определенную службу.

К юристам обратился гражданин с вопросом, какую ответственность он несет за СОЧ, если до сих пор не принял присягу.

Наказание и помилование за СОЧ

Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Вы считаетесь мобилизованным с момента направления вас в учебный центр ВСУ, и присяга не имеет к этому никакого отношения" .

Так что даже до принятия присяги гражданин, самовольно оставивший воинскую часть (учебный центр), считается правонарушителем — поэтому наказание за этот поступок определяется Уголовным кодексом Украины.

"Впрочем, если вы делаете это впервые, то в случае вашего добровольного возвращения в в/ч вас не будут привлекать к уголовной ответственности", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, может ли военный получить боевые выплаты после СОЧ.

Добавим, мы сообщали о новых правилах возвращения военнослужащих из СОЧ в армию.