Самовольное оставление части 2025 — наказание для контрактника

СЗЧ контрактника 2025 — что ждет воина
Если военнослужащий, находящийся на контрактной службе, самовольно оставил воинскую часть, против него будет открыто уголовное дело, которое в перспективе завершится судебным решением о лишении свободы. Но существует один вариант, когда СОЧ может закончиться без осуждения военнослужащего.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Преследование за СОЧ
Некоторые украинские военные во время действия военного положения совершили СВЧ — самовольное оставление части.
Юрист Владислав Дерий объяснил, что ожидает после совершения СОЧ военнослужащих, которые проходят службу по контракту.
"Если контрактник пойдет в СОЧ, то будет открыто уголовное дело", — подчеркнул Дерий.
Размер наказания для контрактников и возможность его избежания
Юрист пояснил, что наказание для контрактников является таким же, как и для всех остальных военнослужащих.
"Ответственность за СОЧ для мобилизованного и контрактника одна и та же — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет", — отметил Владислав Дерий.
Вместе с тем, существует вариант, когда контрактник может избежать наказания за свое первое самовольное оставление части.
"Если будет согласие командира на продолжение службы, то контрактника не будут привлекать к уголовной ответственности за первое СОЧ", — заверил Дерий.
Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени военнослужащий может находиться в резервном батальоне после возвращения из СОЧ.
Добавим, мы сообщали о том, как после СОЧ вернуться к службе по упрощенному алгоритму.
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