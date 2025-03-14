Самовольное оставление части 2025 — наказание для контрактника

Военнослужащий за решеткой. Фото: Depositphotos

Если военнослужащий, находящийся на контрактной службе, самовольно оставил воинскую часть, против него будет открыто уголовное дело, которое в перспективе завершится судебным решением о лишении свободы. Но существует один вариант, когда СОЧ может закончиться без осуждения военнослужащего.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Некоторые украинские военные во время действия военного положения совершили СВЧ — самовольное оставление части.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что ожидает после совершения СОЧ военнослужащих, которые проходят службу по контракту.

"Если контрактник пойдет в СОЧ, то будет открыто уголовное дело", — подчеркнул Дерий.

Размер наказания для контрактников и возможность его избежания

Юрист пояснил, что наказание для контрактников является таким же, как и для всех остальных военнослужащих.

"Ответственность за СОЧ для мобилизованного и контрактника одна и та же — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет", — отметил Владислав Дерий.

Вместе с тем, существует вариант, когда контрактник может избежать наказания за свое первое самовольное оставление части.

"Если будет согласие командира на продолжение службы, то контрактника не будут привлекать к уголовной ответственности за первое СОЧ", — заверил Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени военнослужащий может находиться в резервном батальоне после возвращения из СОЧ.

Добавим, мы сообщали о том, как после СОЧ вернуться к службе по упрощенному алгоритму.