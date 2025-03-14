Самовільне залишення частини 2025 - покарання для контрактника

Військовослужбовець за ґратами. Фото: Depositphotos

Якщо військовослужбовець, який перебуває на контрактній службі, самовільно залишив військову частину, проти нього буде відкрита кримінальна справа, яка у перспективі завершиться судовим рішенням про позбавлення волі. Та існує один варіант, коли СЗЧ може закінчитися без засудження військовослужбовця.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Переслідування за СЗЧ

Деякі українські військові під час дії воєнного стану здійснили СЗЧ — самовільне залишення частини.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що очікує після здійснення СЗЧ на військовослужбовців, які проходять службу за контрактом.

"Якщо контрактник піде в СЗЧ, то буде відкрита кримінальна справа", — підкреслив Дерій.

Розмір покарання для контрактників і можливість його уникнення

Юрист пояснив, що покарання для контрактників є такою ж, як і для усіх інших військовослужбовців.

"Відповідальність за СЗЧ для мобілізованого та контрактника одна й та ж сама — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років", — зазначив Владислав Дерій.

Разом з тим, існує варіант, коли контрактник може уникнути покарання за своє перше самовільне залишення частини.

"Якщо буде згода командира на продовження служби, то контрактника не будуть притягувати до кримінальної відповідальності за перше СЗЧ", — запевнив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу військовослужбовець може перебувати у резервному батальйоні після повернення із СЗЧ.

Додамо, ми повідомляли про те, як після СЗЧ повернутися до служби за спрощеним алгоритмом.