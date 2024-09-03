Контрактники в ЗСУ - відмова від контрактної служби - особливості процесу відмови

Контрактна служба — коли можна відмовитися без жодної офіційної процедури
Громадяни, які вирішили піти на контрактну службу в ЗСУ, мають право відмовитися від цього року. До підписання контракту та зарахування у список якоїсь військової частини ця відмова не вимагає жодних підписів та документів.
Про це на порталі b2bconsult написала юристка Неля Романенко.
Що залишилося замість строкової служби
В Україні скасували строкову службу, замінивши її базовою військовою підготовкою для усіх військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 25 років.
Тож тепер у складі Збройних сил України є лише мобілізовані військові й ті, хто підписав із ЗСУ контракт.
Коли від контракту можна відмовитися без жодних документів
Українці, які перебувають на контрактній службі, можуть звільнитися з лав ЗСУ через деякі обставини.
В одній ситуації можна залишити контрактну службу в армії без жодних документів та підписів.
"Якщо Ви не призвані по мобілізації і не зараховані у списки військової частини, не підписали контракт — Ви не знаходитесь на військовій службі, а отже, проходити процедуру звільнення Вам не потрібно", — пояснила Неля Романенко.
Таким чином, до зарахування до складу якоїсь частини та підписання контракту — громадянин може повернутися додому із ЗСУ, не підписуючи жодних документів.
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