Контрактники в ЗСУ - відмова від контрактної служби - особливості процесу відмови

Військові ЗСУ. Фото: novynarnia.com

Громадяни, які вирішили піти на контрактну службу в ЗСУ, мають право відмовитися від цього року. До підписання контракту та зарахування у список якоїсь військової частини ця відмова не вимагає жодних підписів та документів.

Про це на порталі b2bconsult написала юристка Неля Романенко.

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Що залишилося замість строкової служби

В Україні скасували строкову службу, замінивши її базовою військовою підготовкою для усіх військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 25 років.

Тож тепер у складі Збройних сил України є лише мобілізовані військові й ті, хто підписав із ЗСУ контракт.

Коли від контракту можна відмовитися без жодних документів

Українці, які перебувають на контрактній службі, можуть звільнитися з лав ЗСУ через деякі обставини.

В одній ситуації можна залишити контрактну службу в армії без жодних документів та підписів.

"Якщо Ви не призвані по мобілізації і не зараховані у списки військової частини, не підписали контракт — Ви не знаходитесь на військовій службі, а отже, проходити процедуру звільнення Вам не потрібно", — пояснила Неля Романенко.

Таким чином, до зарахування до складу якоїсь частини та підписання контракту — громадянин може повернутися додому із ЗСУ, не підписуючи жодних документів.