У Міноборони пояснили, чи можливе СЗЧ до складання присяги

Українські військовослужбовці. Ілюстративне фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

У Міністерстві оборони України пояснили, що твердження про те, що військовослужбовець не може вчинити самовільне залишення частини до складання Військової присяги, є юридично неправильним. Адже визначальним є момент початку військової служби, а не дата складання присяги.

Про це написало Міноборони України, передає Новини.LIVE.

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Чи можна отримати статус СЗЧ до присяги

Міністерство оборони України повідомило в дописі, що для мобілізованого початком військової служби вважається день відправлення з територіального центру комплектування та соціальної підтримки до військової частини.

У свою чергу, для військовослужбовця, який проходить службу за контрактом, служба починається з дня зарахування до списків особового складу.

Тобто, мобілізований, якого вже направили до навчального центру для проходження військової підготовки, має статус військовослужбовця навіть до складання Військової присяги.

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У Міноборони наголосили, що нескладена Військова присяга сама по собі не звільняє від відповідальності за самовільне залишення військової частини або місця служби. Відповідальність за такі дії передбачена статтею 407 Кримінального кодексу України. Окремо стаття 408 ККУ встановлює відповідальність за дезертирство.

Новини.LIVE писали, що кандидат юридичних наук Євген Филипець пояснив, які помилки роблять військовослужбовці під час самовільного залишення частини. Він також розповів, чому відсутність відкритого кримінального провадження не означає повної безпеки, а також пояснив, як законним шляхом домогтися проходження медичного огляду через прокурора.

Новини.LIVE інформували про те, чи можна після самовільного залишення частини подати кілька рапортів одночасно. Міноборони проінформувало, що військовослужбовці ЗСУ, НГУ та ДССТ, які вчинили СЗЧ до 12 червня 2026 року, мають можливість до 20 вересня подати рапорт і повернутися до служби за спрощеною процедурою.