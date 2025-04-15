СОЧ и наказание - влияет ли на наказание незаконность мобилизации

Задержанный военнослужащий. Фото: Адвокатское объединение "Актум"

Против военнослужащего, который совершил самовольное оставление части, будет возбуждено уголовное дело. Даже незаконная мобилизация в ряды ВСУ не является основанием для отмены наказания за СОЧ.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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СОЧ незаконно мобилизованного

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения.

Некоторых из военнообязанных мобилизуют без надлежащих на то оснований, по крайней мере, так заявляют сами граждане.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли военный, который совершил самовольное оставление воинской части после незаконной мобилизации, быть освобожден от уголовной ответственности.

"Незаконная мобилизация не является оправданием для СОЧ в соответствии с законодательством", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Можно ли обжаловать незаконную мобилизацию

"За СОЧ предусмотрена уголовная ответственность по статье 407 Уголовного кодекса Украины", — подчеркнул юрист.

Он также добавил, что военнослужащий, которого незаконно мобилизовали, имеет право законным путем аннулировать ее.

"Незаконная мобилизация оспаривается в суде", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, как вернуться на военные службу после первого СОЧ.

Добавим, мы сообщали о том, имеет ли право на денежную компенсацию военнослужащий, который совершил самовольное оставление воинской части.