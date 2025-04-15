СЗЧ і покарання - чи впливає на покарання незаконність мобілізацію

Затриманий військовослужбовець. Фото: Адвокатське об’єднання "Актум"

Проти військовослужбовця, який здійснив самовільне залишення частини, буде порушена кримінальна справа. Навіть незаконна мобілізація до лав ЗСУ не є підставою для скасування покарання за СЗЧ.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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СЗЧ незаконно мобілізованого

В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаного населення.

Декого із військовозобов’язаних мобілізують без належних на те підстав, принаймні, так заявляють самі громадяни.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може військовий, який здійснив самовільне залишення військової частини після незаконної мобілізації, бути звільнений від кримінальної відповідальності.

"Незаконна мобілізація не є виправданням для СЗЧ відповідно до законодавства", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Чи можна оскаржити незаконну мобілізацію

"За СЗЧ передбачена кримінальна відповідальність за статтею 407 Кримінального кодексу України", — підкреслив юрист.

Він також додав, що військовослужбовець, якого незаконно мобілізували, має право законним шляхом анулювати її.

"Незаконна мобілізація оскаржується у суді", — наголосив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як повернутися на військові службу після першого СЗЧ.

Додамо, ми повідомляли про те, чи має право на грошову компенсацію військовослужбовець, який здійснив самовільне залишення військової частини.