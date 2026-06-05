СОЧ после незаконной мобилизации: обращаться все равно надо в ВСП

Задержанный военнослужащий в наручниках. Фото: "Громадське радіо"

Военнослужащий, самовольно оставивший свою воинскую часть, может вернуться на службу через военную службу правопорядка. Это же требование касается и тех, кто совершил СОЧ из-за того, что их незаконно мобилизовали. Незаконность мобилизации нужно будет доказывать уже после возвращения на службу в ВСУ.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

СОЧ из украинской армии

Часть военнослужащих, которые проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, сбежала из расположения своих подразделений. Такой процесс называется СОЧ, самовольным оставлением части.

Самовольное оставление части является серьезным правонарушением. В случае фиксирования СОЧ против военнослужащего, который его совершил, открывается уголовное, а не административное дело.

Вместе с тем, часть военнослужащих оправдывают совершенные ими СОЧ серьезными нарушениями законодательства в отношении них самих. К юристам обратился именно такой гражданин, который был мобилизован в ВСУ.

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Легализация только через ВСП

Мужчина объяснил, что его мобилизация была незаконной, именно поэтому он и сбежал из своей воинской части. Военнослужащий поинтересовался, как ему легализоваться, снявшись с розыска и закрыв уголовное дело, учитывая то, что гражданин, по его словам, имеет доказательства неправомерности мобилизации.

Юристы, комментируя эту ситуацию, единогласно подчеркнули, что обязательным этапом для возвращения из СОЧ является военная служба правопорядка. Так, адвокат Андрей Карпенко отметил: "Без обращения в ВСП выхода из вашей ситуации не существует".

Другой адвокат, Юрий Айвазян, подробно объяснил проблему такой ситуации: "Ваш план "легализации" все равно будет включать обращение в ВСП и направление в ряды ВСУ. Без этого с Вами никто даже разговаривать не будет, потому что Вы уже нарушили закон из-за СОЧ, а незаконность мобилизации еще надо доказывать".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что неправильное увольнение из армии во время СЗЧ приводит к тому, что вариант с тюрьмой для гражданина остается.

Наказанием за самовольное оставление части может быть лишение свободы. Проблему СОЧ нужно решить даже в ситуации, когда гражданин имеет законное право на увольнение из армии. Иначе даже после увольнения такое лицо могут привлечь к уголовной ответственности.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, есть ли разница в СОЧ по дороге и уже из учебного центра.

После отправки в учебный центр ВСУ мобилизованный гражданин уже является военнослужащим. То есть на него, в случае побега, распространяются соответствующие статьи Уголовного кодекса Украины. А вот побег до или уже из учебного центра являются различными преступлениями, поэтому наказание за него будет разным.