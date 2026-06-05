СЗЧ після незаконної мобілізації: звертатися все одно треба у ВСП
Військовослужбовець, який самовільно залишив свою військову частину, може повернутися на службу через військову службу правопорядку. Ця ж вимога стосується і тих, хто здійснив СЗЧ через те, що їх незаконно мобілізували. Незаконність мобілізації потрібно буде доводити уже після повернення на службу в ЗСУ.
Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".
СЗЧ з української армії
Частина військовослужбовців, які проходять службу в лавах Збройних сил України, втекла із розташування своїх підрозділів. Такий процес називається СЗЧ, самовільним залишенням частини.
Самовільне залишення частини є серйозним правопорушенням. У випадку фіксування СЗЧ проти військовослужбовця, який його здійснив, відкривається кримінальна, а не адміністративна справа.
Разом з тим, частина військовослужбовців виправдовують здійснені ними СЗЧ серйозними порушеннями законодавства щодо них самих. До юристів звернувся саме такий громадянин, який був мобілізований до ЗСУ.
Легалізація тільки через ВСП
Чоловік пояснив, що його мобілізація була незаконною, саме тому він і втік зі своєї військової частини. Військовослужбовець поцікавився, як йому легалізуватися, знявшись із розшуку і закривши кримінальну справу, зважаючи на те, що громадянин, за його словами, має докази неправомірності мобілізації.
Юристи, коментуючи цю ситуацію, одноголосно підкреслили, що обов’язковим етапом для повернення із СЗЧ є військова служба правопорядку. Так, адвокат Андрій Карпенко наголосив: "Без звернення до ВСП виходу з вашої ситуації не існує".
Інший адвокат, Юрій Айвазян, детально пояснив проблему такої ситуації: "Ваш план "легалізації" все одно включатиме звернення до ВСП та направлення в лави ЗСУ. Без цього з Вами ніхто навіть розмовляти не буде, тому що Ви вже порушили закон через СЗЧ, а незаконність мобілізації ще треба доказувати".
Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що неправильне вільнення з армії під час СЗЧ призводить до того, що варіант із в'язницею для громадянина залишається.
Покаранням за самовільне залишення частини може бути позбавлення волі. Проблему СЗЧ потрібно вирішити навіть у ситуації, коли громадянин має законне право на звільнення з армії. Інакше навіть після звільнення таку особу можуть притягнути до кримінальної відповідальності.
Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи є різниця у СЗЧ по дорозі та уже із навчального центру.
Після відправки до навчального центру ЗСУ мобілізований громадянин уже є військовослужбовцем. Тобто на нього, у випадку втечі, розповсюджуються відповідні статті Кримінального кодексу України. А от втеча до чи уже із навчального центру є різними злочинами, тож покарання за неї буде різним.