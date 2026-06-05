СЗЧ після незаконної мобілізації: звертатися все одно треба у ВСП

Затриманий військовослужбовець у наручниках. Фото: "Громадське радіо"

Військовослужбовець, який самовільно залишив свою військову частину, може повернутися на службу через військову службу правопорядку. Ця ж вимога стосується і тих, хто здійснив СЗЧ через те, що їх незаконно мобілізували. Незаконність мобілізації потрібно буде доводити уже після повернення на службу в ЗСУ.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

СЗЧ з української армії

Частина військовослужбовців, які проходять службу в лавах Збройних сил України, втекла із розташування своїх підрозділів. Такий процес називається СЗЧ, самовільним залишенням частини.

Самовільне залишення частини є серйозним правопорушенням. У випадку фіксування СЗЧ проти військовослужбовця, який його здійснив, відкривається кримінальна, а не адміністративна справа.

Разом з тим, частина військовослужбовців виправдовують здійснені ними СЗЧ серйозними порушеннями законодавства щодо них самих. До юристів звернувся саме такий громадянин, який був мобілізований до ЗСУ.

Читайте також:

Легалізація тільки через ВСП

Чоловік пояснив, що його мобілізація була незаконною, саме тому він і втік зі своєї військової частини. Військовослужбовець поцікавився, як йому легалізуватися, знявшись із розшуку і закривши кримінальну справу, зважаючи на те, що громадянин, за його словами, має докази неправомірності мобілізації.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, одноголосно підкреслили, що обов’язковим етапом для повернення із СЗЧ є військова служба правопорядку. Так, адвокат Андрій Карпенко наголосив: "Без звернення до ВСП виходу з вашої ситуації не існує".

Інший адвокат, Юрій Айвазян, детально пояснив проблему такої ситуації: "Ваш план "легалізації" все одно включатиме звернення до ВСП та направлення в лави ЗСУ. Без цього з Вами ніхто навіть розмовляти не буде, тому що Ви вже порушили закон через СЗЧ, а незаконність мобілізації ще треба доказувати".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що неправильне вільнення з армії під час СЗЧ призводить до того, що варіант із в'язницею для громадянина залишається.

Покаранням за самовільне залишення частини може бути позбавлення волі. Проблему СЗЧ потрібно вирішити навіть у ситуації, коли громадянин має законне право на звільнення з армії. Інакше навіть після звільнення таку особу можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи є різниця у СЗЧ по дорозі та уже із навчального центру.

Після відправки до навчального центру ЗСУ мобілізований громадянин уже є військовослужбовцем. Тобто на нього, у випадку втечі, розповсюджуються відповідні статті Кримінального кодексу України. А от втеча до чи уже із навчального центру є різними злочинами, тож покарання за неї буде різним.