Мобилизация в Украине — когда мобилизованный приобретает статус военнослужащего

Комплектование Вооруженных Сил Украины мобилизованными. Фото: armyinform.com.ua

В Украине уже третий год продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых на военную службу в ряды ВСУ призывают мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Однако в какой момент мобилизованный гражданин получает статус военнослужащего?

На этот вопрос ответил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.ua".

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Так, по словам правозащитника, подробно описывает "превращение" военнообязанного в военнослужащего ст. 24 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Именно она определяет, когда начинается, приостанавливается и заканчивается прохождение военной службы. А также время и место исполнения обязанностей военной службы.

Военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Фото: savelife.in.ua

Таким образом, как объясняет Юрий Айвазян, начало прохождения военной службы определяется несколькими ключевыми моментами:

Для мобилизованных — со дня отправления в учебный центр из территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Для контрактников — со дня зачисления в списки личного состава части или военного учебного заведения. Для курсантов (граждан, не проходивших военную службу и военнообязанных) — с момента назначения на должность курсанта в учебном заведении. Для призванных на службу во время мобилизации — со дня отправки в воинскую часть или прибытия в соответствующие органы. Для резервистов — со дня зачисления в военный резерв или мобилизацию в особый период. Для лиц, которые отнесены к военному оперативному резерву после их увольнения с военной службы — со дня отправления в воинскую часть с соответствующего районного (городского) ТЦК и СП, регионального органа Службы безопасности Украины, соответствующих подразделений разведывательных органов Украины.

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