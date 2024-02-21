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Техника для ВСУ — в Раде предлагают смягчить некоторые требования в законопроекте о мобилизации

21 февраля 2024 02:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Техника для ВСУ — в Раде предлагают смягчить некоторые требования в законопроекте о мобилизации
Мужчина пашет поле на тракторе. Фото: traktorist.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко и член комитета по правовой политике Игорь Фрис заявили, что в Раде думают об смягчении норм использования сельскохозяйственной и строительной техники, определенных правительственным законопроектом о мобилизации.

Об этом сообщает LIGA.net во вторник, 20 февраля.

Мобилизация сельскохозяйственной и строительной техники

В настоящее время согласно проекту закона, Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей должна предоставить информацию о зарегистрированной сельскохозяйственной технике в ТЦК, которая может быть полезна ВСУ.

В случае принятия законопроекта в этой редакции будет введен запрет на перемещение транспорта между областями и за границу, передачу прав собственности, аренду и предоставление транспорта в качестве залога перед банками.

Клименко считает, что это окажет негативное влияние на агросектор, парализовав его.

"Запрет просто парализует агросектор и строительство. Да, ВСУ нужна техника. Но большие хозяйства и так помогают Силам обороны. Вопрос к форме — как это прописали", — рассказала депутат.

Однако, по словам Фриса, правки уже подали.

"О запрете заключать договоры об аренде и найме транспортных средств — будем пытаться исключить эту норму. Если на заседании комитета правки не примут, их будут ставить на голосование на пленарном заседании", — пояснил депутат.

Законопроект о мобилизации

Как известно, 30 января в Верховную Раду внесли законопроект о мобилизации. Его приняли в первом чтении 7 февраля, второе должно состояться не раньше 21 февраля.

В настоящее время Совет вносит поправки в документ. Чтобы проработать предложения, комитету понадобится время, поэтому парламент вряд ли на этой неделе рассмотрит этот законопроект.

Кроме того, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что предварительно принятие документа состоится не раньше марта. Также он рассказал, вокруг каких двух противоречивых тем происходит больше дискуссий.

Верховная Рада
закон
ВСУ
сельское хозяйство
строительство
мобилизация
законопроект
война в Украине
війна
сельхозтехника

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