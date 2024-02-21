Техника для ВСУ — в Раде предлагают смягчить некоторые требования в законопроекте о мобилизации

Мужчина пашет поле на тракторе. Фото: traktorist.ua

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко и член комитета по правовой политике Игорь Фрис заявили, что в Раде думают об смягчении норм использования сельскохозяйственной и строительной техники, определенных правительственным законопроектом о мобилизации.

Об этом сообщает LIGA.net во вторник, 20 февраля.

Мобилизация сельскохозяйственной и строительной техники

В настоящее время согласно проекту закона, Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей должна предоставить информацию о зарегистрированной сельскохозяйственной технике в ТЦК, которая может быть полезна ВСУ.

В случае принятия законопроекта в этой редакции будет введен запрет на перемещение транспорта между областями и за границу, передачу прав собственности, аренду и предоставление транспорта в качестве залога перед банками.

Клименко считает, что это окажет негативное влияние на агросектор, парализовав его.

"Запрет просто парализует агросектор и строительство. Да, ВСУ нужна техника. Но большие хозяйства и так помогают Силам обороны. Вопрос к форме — как это прописали", — рассказала депутат.

Однако, по словам Фриса, правки уже подали.

"О запрете заключать договоры об аренде и найме транспортных средств — будем пытаться исключить эту норму. Если на заседании комитета правки не примут, их будут ставить на голосование на пленарном заседании", — пояснил депутат.

Законопроект о мобилизации

Как известно, 30 января в Верховную Раду внесли законопроект о мобилизации. Его приняли в первом чтении 7 февраля, второе должно состояться не раньше 21 февраля.

В настоящее время Совет вносит поправки в документ. Чтобы проработать предложения, комитету понадобится время, поэтому парламент вряд ли на этой неделе рассмотрит этот законопроект.

Кроме того, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что предварительно принятие документа состоится не раньше марта. Также он рассказал, вокруг каких двух противоречивых тем происходит больше дискуссий.