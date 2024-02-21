Техніка для ЗСУ — в Раді пропонують пом'якшити деякі вимоги в законопроєкті про мобілізацію

Чоловік оре поле на тракторі. Фото: traktorist.ua

Перша заступниця голови комітету Верховної Ради з питань транспорту й інфраструктури Юлія Клименко та член комітету з питань правової політики Ігор Фріс заявили, що в Раді думають про пом'якшення норм використання сільськогосподарської та будівельної техніки, визначених урядовим законопроєктом про мобілізацію.

Про це повідомляє LIGA.net у вівторок, 20 лютого.

Мобілізація сільськогосподарської та будівельної техніки

Наразі згідно з проєктом закону, Держслужба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повинна надати інформацію про зареєстровану сільськогосподарську техніку до ТЦК, яка може бути корисною ЗСУ.

В разі ухвалення законопроєкту в цій редакції, буде введено заборону на переміщення транспорту між областями та за кордон, передачу прав власності, оренду та надання транспорту як застави перед банками.

Клименко вважає, що це негативно вплине на агросектор, паралізувавши його.

"Заборона просто паралізує агросектор і будівництво. Так, ЗСУ потрібна техніка. Але великі господарства і так допомагають Силам оборони. Питання до форми — як це прописали", — розповіла депутатка.

Однак за словами Фріса, правки вже подали.

"Щодо заборони укладати договори про оренду та наймання транспортних засобів — будемо намагатися виключити цю норму. Якщо на засіданні комітету правки не приймуть, їх будуть ставити на голосування на пленарному засіданні", — пояснив депутат.

Законопроєкт про мобілізацію

Як відомо, 30 січня до Верховної Ради внесли законопроєкт про мобілізацію. Його ухвалили в першому читанні 7 лютого, друге має відбутися не раніше 21 лютого.

Наразі Рада вносить правки до документа. Аби опрацювати пропозиції, комітету знадобиться час, через що парламент навряд чи на цьому тижні розгляне цей законопроєкт.

Крім того, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко зазначив, що попередньо ухвалення документа відбудеться не раніше березня. Також він розповів, навколо яких двох суперечливих тем відбувається найбільше дискусій.