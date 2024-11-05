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Темпы мобилизации падают — удастся ли Украине выполнить план

5 ноября 2024 10:02
Николай Кондратюк - Редактор
Мобилизация в Украине — темпы набора военных падают
Военные во время учений. Иллюстративное фото: armyinform
Николай Кондратюк - Редактор

Темпы мобилизации в Украине значительно спадают, и, вероятно, страна не выполнит планы мобилизации до конца года. Сейчас на фронте не хватает людей.

Об этом заявила народный депутат Соломия Бобровская в эфире "Говорит великий Львов".

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Бобровская заявила, что набор в ВСУ начал замедляться после августа. В течение осени этот спад продолжился.

Нардепка также подтвердила перевод в пехоту авиатехников и специалистов ПВО. По ее словам, так поступили из-за нехватки солдат на передовой.

"До декабря мы не выполняем план Генштаба ни на этот год, ни на поставленный месяц. С этим сложно, и мы возвращаемся к ситуации весны 2024 года", — говорится в сообщении.

Напомним, несколько дней назад волонтер Мария Берлинская заявила, что Украине нужна мобилизация женщин, иначе украинцам придется сдаться. Эту инициативу поддержала нардеп Марьяна Безуглая.

Кроме того, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко сообщил, что для укрепления обороноспособности страны необходимо мобилизовать 500 тысяч граждан.

Украина фронт мобилизация война в Украине военные

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