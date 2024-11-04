Мобілізація в Україні — у Раді назвали кількість осіб, яких хочуть забрати до війська

Воїни стрілецького батальйону Львівщини. Ілюстративне фото: varta1.com.ua

Для зміцнення обороноздатності країни необхідно мобілізувати 500 тисяч громадян. Наразі кількість мобілізованих недостатня для задоволення потреб армії.

Про це заявив народний депутат та секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко в ефірі телеканалу "Прямий".

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Темпи мобілізації знизились

Костенко підкреслив, що після ухвалення закону про посилення мобілізаційних заходів у травні мобілізація проходила на належному рівні, однак у вересні її темпи знизилися. За словами нардепа, попередній план передбачав призов 200 тисяч людей, але цього недостатньо для задоволення потреб армії.

Він також нагадав, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ще у грудні 2023 року заявляв про необхідність мобілізації 500 тисяч осіб. Депутат погодився з цією оцінкою, назвавши її обґрунтованою.

"З огляду на ті цифри, які є, і з огляду на те, які нам треба поповнення, я більше погоджуюся із Залужним і вважаю, що така цифра є більш актуальною, ніж те, скільки ми набираємо", — сказав Костенко.

Нагадаємо, в Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 7 лютого 2025 року, адже Росія не зупиняє повномасштабну війну проти нашої держави. А це означає, що призов на військову службу триватиме й далі. У листопаді будуть мобілізувати до лав Збройних сил України громадян віком від 25 до 60 років, а також кілька категорій військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років.