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Срок действия вывода ВЛК ограничен — когда идти на повторный медосмотр

11 октября 2024 21:43
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Прохождение ВЛК в Украине — сколько действует заключение медкомиссии
Мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

Из-за вооруженной агрессии России, которая продолжается уже третий год, в Украине введено военное положение и общая мобилизация. В этот особый период каждый военнообязанный человек должен обновить свои военно-учетные данные. Также обязательна и процедура прохождения военно-врачебной комиссии , которая включает детальное медицинское обследование и определяет пригодность гражданина к военной службе. При этом срок действия заключения ВЛК во время войны ограничен.

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Сколько действует решение военно-врачебной комиссии во время военного положения и когда необходимо проходить повторное медобследование, разъясняем далее в материале со ссылкой на приказ МОУ .

Так, согласно приказу Министерства обороны Украины № 402, во время военного положения вывод ВЛК действителен в течение одного года. В мирное время срок действия решения увеличивается до 5 лет. Это означает, что лицо может быть вызвано повторное обследование через 12 месяцев после предварительного заключения.

Прохождение ВЛК происходит после получения военнообязанной повестки от территориального центра комплектования (ТЦК). Повестку на медкомиссию вручают после уточнения личных данных и наличия оснований для отсрочки, если таковые имеются.

Также на ВЛК могут направить военнослужащих после ранений, травм или других повреждений. Следует отметить, что статус "ограниченно пригодный" отменен, поэтому те, кто был признан таким ранее, должны пройти повторное обследование в течение 9 месяцев.

 

Прохождение ВЛК в Украине — сколько действует заключение медкомиссии
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Ранее мы сообщали, когда ВЛК может отправить на дообследование военнообязанного мужчину.

Напомним, мы писали, с а каких условий украинцев с ВИЧ будут призывать в армию и куда могут направить служить.

Также мы информировали, с какими болезнями органов дыхания не мобилизуют.

военное положение мобилизация ВВК ТЦК и СП военнообязанные

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